伊朗局勢｜戰火或再燃　布油突破每桶122美元　觸及戰時高點！

美伊談判至今無果，布倫特原油升至戰時最高點，市場擔心美國可能會恢復對伊朗的打擊，很可能將招致德黑蘭的迅速回應，使中東再次陷入動盪。

布倫特原油期貨突破每桶122美元，此前在周三飆升逾6%，創下2022年6月以來的最高水平。WTI原油期貨在每桶109美元附近波動。

據彭博報道，Axios引述知情人士報導，美國總統特朗普將於周四聽取中央司令部對伊朗潛在新軍事選項的簡報。目前，重新開放霍爾木茲海峽的談判陷入僵局。

報道又稱，美國中央司令部已請求將陸軍延期部署已久的「暗鷹」高超音速飛彈運往中東，以備對伊朗進行潛在打擊。特朗普早些時候告訴Axios，在與德黑蘭達成解決核問題的協議前，他不會解除對伊朗港口的海上封鎖。

2026年3月13日，日本東京，美國、以色列與伊朗發生戰事之際，圖為加油站外的標示牌上顯示燃油價格。（Reuters）

伊朗官員依然態度強硬。伊朗國家電視台報導，伊朗最高領袖的軍事顧問Mohsen Rezaee表示，如果美國的封鎖持續，伊朗將作出回應。據半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗議會議長穆罕默德·巴蓋爾·卡利巴夫表示，美國總統特朗普正試圖通過經濟壓力和製造內部分裂迫使伊朗投降。

「特朗普撕掉了市場依賴的安全網 —— 戰爭即將結束的希望，」西太平洋銀行大宗商品研究主管Robert Rennie表示：「交易員們現在被迫面對一個更加殘酷的現實：雙方仍然認為自己占上風，雙方都沒有明確的談判動力，能源價格開始加速上漲。」

布倫特6月合約交易量清淡，該合約將於本交易日結束時到期。交投更為活躍的7月期貨價格在周三收於2022年6月以來的最高點後，進一步上漲至每桶112美元以上。

新加坡時間11:30，6月布倫特原油期貨上漲3.9% ，至每桶122.63美元；7月期貨合約漲2.1%，至每桶112.80美元。WTI 6月原油期貨上漲2%，至每桶109美元。