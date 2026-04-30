科技股弱勢累恒指4月月結日跌335點　失守二萬六關　全月升988點

受到科技股下跌拖累，港股在4月份最後一個交易日跌逾300點，並且失守26000點。但是綜觀整個4月份，仍錄得988點或4%升幅。



【16:25】比亞迪瀉逾半成

恒生指數收市報25776點，跌335點，國指跌123點，報8681點，科指跌38點，報4871點，成交額為2,915億元。

科技股今日普遍低收，小米（1810）跌3.7%，阿里（9988）跌3.5%，收市報126元，騰訊（0700）跌2.4%，百度（9888）跌1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌5.4%，小鵬（9868）跌2.4%，吉利（0175）逆市升2.5%。

消費股方面，泡泡瑪特（9992）升0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，港交所（0388）跌1.8%。

【13:15】港股失守26000點關

騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）等科技股下挫約3%，拖累港股跌超過300點，再次跌穿26000點大關。

恒生指數最新報25783點，跌328點，國指跌116點，報8688點，科指跌61點，報4848點。

科技股下跌，美團（3690）跌1%，騰訊最新報465.8元，跌2.8%，阿里跌3.3%，報126.3元。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.1%，港交所（0388）跌0.3%。

內銀股方面，建行（0939）跌1.1%。