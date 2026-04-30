中銀香港投資管理稱高油價對美經濟影響將顯現　憂陷滯漲風險

美國聯儲局於周四（30日）凌晨決定維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘的目標區間不變，符合市場普遍預期。與此同時，市場亦關注美聯儲主席換屆，目前沃什（Kevin Warsh）已基本確定將接任美聯儲主席一職，鮑威爾在5月15日卸任主席後留任理事一職。



中銀香港投資管理總經理王兆宗表示，由於外圍環境仍存在許多不確定性，領導層的更替不太可能對美聯儲政策走向構成實質影響。鮑威爾與沃什在通脹管控及利率取態上立場相近，料貨幣政策路徑不會因換屆而出現明顯轉向，因此，按兵不動、以數據為依歸的操作框架料將延續。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

料能源價格上揚負面影響將顯現

展望後市，王兆宗提醒投資者保持審慎。由於環球局勢持續緊張，能源價格高企，繼而引發食品、化工材料、交通等各方面價格上升，對實體經濟的負面影響或於今年內陸續顯現。此外，美國財政赤字持續擴大，政府發債規模上升，或令長端利率維持高位，進而對按揭市場、企業融資成本及資產估值帶來持續壓力。綜合以上因素，王兆宗不排除美國經濟在今年內面臨走弱風險，甚至出現「滯漲」，投資者宜提高警惕。

恒生劉健恆﹕料年底美國才有減息空間

至於恒生銀行首席經濟師劉健恆表示： 「美國聯儲局一如市場預期，連續第三次會議宣布維持利率不變。值得留意的是，這次會議共有四名聯儲局官員對最新政策決定提出異議；其中三人雖支持維持利率不變，但反對在政策聲明中保留帶有寬鬆傾向的措辭。鮑威爾在記者會上表示，這反映委員會的『中間派立場正逐步向更中性的位置移動』。聯儲局官員立場進一步分化，加上會議聲明新增有關『中東局勢發展正在為經濟前景帶來高度不確定性』的表述，均顯示聯儲局短期內或將繼續採取觀望態度。與此同時，市場亦將密切關注新任聯儲局主席沃什上任後，會否釋出任何政策轉向訊號。我們預計，美國經濟在今年大部分時間仍將面對雙向風險，直至年底隨着中東戰事影響減退、油價明顯回落後，才有望重新出現減息空間。」

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示：「聯儲局主席鮑威爾於其任內最後一次議息會的言論仍略偏鷹派。事實上，鑒於油價持續高企，市場近月已大幅下調對減息的預期，因此昨晚的議息結果並未對市場帶來震盪。霍爾木茲海峽的原油運輸於美伊停火後繼續受阻，投資焦點轉回AI科技板塊。市場對AI投資超級周期的信心依然強勁；而自2月底中東局勢升溫以來，企業對AI支出及投資趨勢未見任何放緩跡象，高端半導體產品仍然供不應求。『美股七雄』4月初至今的升幅高達兩成，帶動標普500指數及納指本月曾再創歷史新高。同時，亞洲市場亦受惠於環球AI硬件需求及出口數據向好，日本、台灣及南韓股市均見突破。未來股市部署方面，我們認為應同時把握AI增長機遇, 並加入實體資產作抗通脹配置。具高准入門檻的板塊（如半導體、光纖通訊設備、數據中心等）料將持續受到追捧。但同時也需留意未來油價或較大機會維持高位，勢將會爲環球通脹帶來壓力。所以投資應納入傳統基建、原材料、能源、新能源及公用事業等與『實體經濟』相關的抗通脹板塊，以提高通脹風險升溫之下的防守性。」