渣打首季為中東局勢作1.9億美元額外撥備　CEO冀衝突能盡早解決

中東局勢持續緊張，在區內擁有業務的渣打（2888）亦因應有關衝突影響，在今年第一季進行計提一般性額外撥備1.9億美元，帶動整體信貸減值支出按年增加36.41%至2.96億美元。行政總裁溫拓思於業績會議上指出，該行時刻關注中東衝突持續時間、霍爾木茲海峽被封鎖，但認為供應端受到的衝擊並非源於價格波動，而是製造過程中關鍵原料供應短缺，又指出全球主要製造商正動用戰略庫存以緩衝價格上升及供應短缺的影響。



他亦表示現時製造、貿易、信用狀况仍然強韌，該行作出額外提撥，並非確認已出現實際信貸損失。

溫拓思指出供應衝擊持續，難料何時才見到經濟轉勢，但認為目前市場具韌性。該行會持續觀察情況，期望衝突對經濟造成嚴重損害前能夠解決。

溫拓思表示該行已將嚴峻情境納入壓力測試，維持預期信貸成本30至35個基點的指引。財務總監Peter Burrill補充，該行並非作出季度預測，而是周期性預測，認為毋須改變有關做法，同時已因應下行風險作出近2億美元撥備，惟承認是否足夠屬言之尚早。

首季經營收入增一成

渣打首季經營收入入按固定匯率計算按年上升10%，不過該行維持全年增長「5至7%範圍的較低水平」的指引，溫拓思回應，首季見及貸款機遇，情况在今季持續，惟中東衝突若然持續下去，或會影響資產回報率和貸款需求，不過他仍對業務仍有信心。Peter Burrill補充，去年第二季在創投業務錄得一次性收入，推高比較基數，另外該行仍預期今年淨利息收入仍會保持大致持平，目前考慮到各種不同的利好與利淡因素，認為淨利息收入維持在「大致持平」的指引仍然正確。

另外，溫拓思提到，過往該行收入集中於外匯交易，但現時利率業務、期權、大宗商品及信貸業務穩健，與整體策略方向一致，又表示正進行的投資將會繼續，並圍繞策略方向開展。