歐洲央行如期維持利率不變　警告中東戰爭推高通脹、拖累增長

歐洲央行如期維持三大關鍵利率不變。歐洲央行在聲明中指出，雖然最新數據與管委會此前對通脹前景的評估基本一致，但通脹的上行風險和增長的下行風險均已加劇。

該央行指出，中東戰爭導致能源價格大幅上漲，推高了通脹，並拖累了經濟信心。戰爭對中期通脹和經濟活動的影響將取決於能源價格衝擊的強度和持續時間，以及其間接和第二輪效應的規模。戰爭持續越久，能源價格維持高位的時間越長，對整體通脹和經濟的可能影響就越大。

歐洲央行又指出，長期通脹預期仍然保持穩定，儘管短期通脹預期已顯著上升。管委會將密切關注局勢，並採取依賴數據、逐次會議的方式來確定適當的貨幣政策立場。管委會不會預先承諾特定的利率路徑。

另外，歐洲央行管理委員會並未對特定利率路徑作出預先承諾。決策將基於對通脹前景及其相關風險的評估，同時考慮經濟和金融數據，以及基礎通脹的動態和貨幣政策的強度。資產購買計劃和緊急抗疫購債計劃的投資組合正在以可控且可預測的速度下降，因為歐元體系不再對到期證券的本金進行再投資。

歐洲央行維持三大利率不變，符合市場預期。該行已連續第七次會議按兵不動。存款機制利率、主要再融資利率和邊際貸款利率分別維持在2%、2.15%和2.40%不變。