花旗︰維持黃金6至12個月目標為5000美元

撰文：格隆匯
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花旗維持黃金價格目標不變，即0至3個月目標為4,300美元，6至12個月目標為5,000美元。

不過，該行指由於中東局勢的不確定性，黃金賣壓在短期內可能依然強勁。

現貨金現企4,600美元水平。

格隆匯
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