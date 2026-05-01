Uber 收購網約的士平台「飛的」　後者將繼續如常營運

Uber 宣布收購香港網約的士平台「飛的」（FlyTaxi），未提交易作價。收購後，「飛的」將繼續如常運作，現已使用「飛的」或 Uber App 的司機及乘客將不受任何影響。

Uber稱，是次收購是 Uber 持續投資香港的士業的重要里程碑，將結合「飛的」深厚的本地專業優勢與 Uber 的領先科技及營運專長，旨在加快推動香港的士行業整體發展，並進一步鞏固香港作為亞太區重要出行樞紐的重要地位。

「飛的」是本港首批推出按錶收費網約的士平台之一，早於13年前推出。「飛的」創辦人 Simon Siu 表示：「自 2013 年率先在港推出網約的士服務以來，我們的團隊一直致力革新推動的士乘車體驗。從一個本地創業構思，至今已發展成為深受數十萬用戶信賴的平台。今次與 Uber 攜手合作，是我們引以為傲的重要里程碑，讓我們能夠借助 Uber 的全球技術優勢，確保本地的士業持續創新和蓬勃發展。」

Uber 香港區總經理鍾志霆則表示：「『飛的』 是香港初創企業的成功故事，也是本地的士領域的先驅。我們非常高興歡迎 Simon 及其團隊的加入。Uber 深耕香港的士業逾十年，是次收購合作進一步彰顯我們對香港市場的堅定承諾。透過結合『飛的』的本地專業知識與 Uber 的科技，我們將協助司機拓展業務，並繼續為乘客帶來卓越的出行體驗。」