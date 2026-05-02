造車新勢力最新戰報！零跑交付超7萬　極氪增長132%創新高

5月1日，各新能源汽車品牌不約而同公布了4月的最新「成績單」，絕大多數車企都實現了銷量的增長。

最亮眼的就是零跑汽車——4月交付達到了71387台，創單月曆史新高；小米汽車、理想汽車、小鵬汽車等也交出超過3萬輛的成績。

新勢力車企4月銷量公布具體來看：

小米汽車

4月交付量超3萬輛，按月增長50%，增速創年度新高。2026年1至4月，小米汽車累計交付量達到了10.9萬輛，按年增長11%。

今年一季度，小米汽車累計交付約8萬輛。疊加上「五一」假期期間的汽車促消費政策，為公司全年55萬輛交付目標提供了支撐。

零跑汽車

公布的4月交付數據顯示，品牌全系交付71387台，按年增長73.9%，創下品牌單月交付的新紀錄。目前零跑A10工廠日產能已突破1000台，依託高效智造體系，全力滿足市場訂單需求，確保用戶儘早提車。

產品方面，零跑D19與零跑Lafa5 Ultra兩款車型分別於4月16日和4月24日正式上市。定位「科技豪華旗艦SUV」的零跑D19上市15天大定突破15000台；零跑A10上市首月大定突破40000台。

理想汽車

4月交付新車34085輛。截至2026年4月30日，理想汽車歷史累計交付量為1669442輛。

理想汽車董事長兼CEO李想表示，今年4月，全新理想L9 Livis在北京國際車展迎來全球首秀。在下一代旗艦車型上，我們依然堅持同一個答案：家，是旗艦的最高標準。結合具身智能時代的全新科技，希望為用戶創造獨有的歸屬感。

此外，全新理想L9 Livis還將搭載5C增程系統、全球首個「完全體」全線控底盤、總算力高達2560TOPS的2顆馬赫100晶片，以及新一代內飾和智能座艙，其強大產品實力將在5月15日的發布會上面向用戶完整展示。

截至2026年4月30日，理想汽車在全國已有511家零售中心，覆蓋160個城市；售後維修中心及授權服務中心550家，覆蓋223個城市。理想汽車在全國已投入使用4077座理想超充站，擁有22509個充電樁。

蔚來公司

交付新車29356台，按年增長22.8%。其中，蔚來品牌交付新車19024台；樂道品牌交付新車5352台，按年增長21.6%；firefly螢火蟲品牌交付新車4980台。

今年前四個月，蔚來公司共交付新車112821台，按年增長71.0%。

從4月份開始，蔚來進入了新產品密集發布和交付期，生產製造、市場營銷等團隊圍繞新產品積極開展工作。

2026款ES6、EC6、ET5、ET5T在四月初上市並交付；新款螢火蟲已經開始交付；2026款樂道L90正式上市，將於5月9日開啟交付；重磅新車樂道L80已經發布，將於5月15日上市交付；科技行政旗艦SUV蔚來ES9也將於5月底上市並交付。

小鵬集團

4月共交付新車31011台，創下今年以來的最好成績。

回看前幾個月，1月交付30350台，2月受假期影響交付15256輛，3月回升至27415輛，4月繼續穩步上漲，重新站穩3萬輛關口，整體走勢明顯回暖。

這次的回暖，與新品發力有關。

2026款MONA M03在4月初上市，新車以「全方位對標20萬級車型」為開發基準，在外觀設計、智能科技、駕乘舒適與主被動安全等核心維度實現系統升級，共推出6款版型。

截至4月，小鵬MONA M03累計交付突破25萬台，連續19個月位居10-20萬純電轎車冠軍。

極氪

4月交付新車31787輛，按年增長132%，創歷史新高。

截至4月30日，極氪全球累計交付突破75萬輛，單車均價近35萬元。

其中，極氪9X月交付持續破萬，單車成交均價超53萬；極氪8X上市13天交付近3500輛，Ultra及以上高配訂單佔比達95.6%；極氪獵裝家族4月新增大定訂單破萬；煥新極氪009也已開啟預售，將於5月中旬正式上市。

4月車市卷瘋了

4月，整個汽車行業好像陷入了一場「新車發布競賽」的狂潮。一個月內，各大車企競相發布新車，總數竟超過60款。在高峰時間段，一天就有10款新車爭相亮相。

不過，一邊是車企們熱火朝天地發布新車，另一邊卻是車市冷酷無情的現實。

中國汽車流通協會公布的經銷商庫存預警指數，已達到62.1%，僅次於2025年1月份的62.3%。這意味着4月的汽車批發量中有更多的車變成了經銷商的庫存，即使如此4月份前26天國內車市的銷量仍然在下跌。

據乘聯分會，4月1日至26日全國乘用車市場零售僅100.4萬輛，按年下降24%，按月下降19%。

連新能源車也難抵頹勢，同期零售61.4萬輛，按年下降11%；今年以來累計零售522.6萬輛，按年降幅達到了19%。

就在4月，不論是傳統燃油車還是新能源汽車，紛紛打出了降價牌。

截至4月24日，超過16家主流車企、70款車型捲入價格戰，覆蓋從百萬級豪華旗艦到幾萬塊家用代步車的全價格區間。

隨着價格戰的不斷深入，傳統燃油車陣營空間被擠壓的越來越嚴重，已有3家車企宣佈破產、8家車企停產。

從目前的趨勢上看，車企的價格戰仍將繼續下去，降價範圍和力度不排除進一步擴大的可能。

同時，隨着新能源產能持續釋放、新車型密集上市，行業競爭將會更加殘酷，行業洗牌加速。