日本可能動用了345億美元干預匯市後　日圓交易員緊盯後續行動

日圓持續弱勢，周中跌破160大關，惟在日本當局干預引發日圓周四錄得三年來最大漲幅後，交易員正密切關注是否會有進一步行動的跡象。此前，日本外匯事務負責人三村淳警告投機客稱，「如果你們還想全身而退，這就當是我最後的提醒。」三村淳呼應了財務大臣片山皋月關於「採取大膽措施的時機正在臨近」的警告。



根據彭博對央行賬戶的分析，日本可能動用了約5.4萬億日圓（約合345億美元）在外匯市場上支撐日圓。周五紐約交易時段，日圓在1美元兌156.60日圓附近企穩，此前在周四上漲約2%，使其從接近40年來最弱水平的位置反彈。

儘管日本外匯事務負責人拒絕確認干預，但彭博引述一位知情人士表示，當局已入市，這是自2024年以來的首次。另有知情人士稱，日本在行動前已通知美國經濟官員。

交易員認為，如果沒有進一步行動，此次由干預推動的日圓反彈可能難以持續，日本再次入市干預的可能性正在上升。雖然日圓貶值有利於日本出口，但也會通過推高包括原油在內的進口成本，加劇通膨壓力。

日圓持續弱勢，周中跌破160大關，觸發日本當局干預。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

分析︰日本很可能需持續採取行動撐日圓

報道指出，XTB研究主管Kathleen Brooks表示，「從長期來看，日本很可能需要持續採取行動來支撐日圓。歷史上曾多次出現干預失敗的情況，這意味著本輪漲勢可能難以維持，美元仍有可能反彈。」

如果日圓最初的漲幅出現回吐，這將與2024年同期的走勢類似：當時日本曾多次入市干預以應對日圓走弱。日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳周五在日本5月4日至6日黃金周假期前，也向交易員發出了這一含蓄警告。2024年期間，日本政府也曾在同一假期內再次出手干預。

三村淳表示，「我不會評論未來的動向，但我要指出，我們正處於一個較長假期的開始階段。我們與美國保持著極為密切的溝通，我相信雙方在形勢判斷和行動上存在共識。」