OpenAI財務長︰公司產品需求「垂直上升」　算力不足成主要瓶頸

據彭博報道，OpenAI財務長Sarah Friar在回應有關公司未達內部目標的擔憂時表示，OpenAI正在實現各項目標，旗下產品的需求「垂直上升」。

「我們感覺正在超越計畫，」Friar周四接受採訪時表示，「實現路徑在不同階段會有所變化，因為這仍是一項新生的業務，無法對每一個指標做到完全精準預測。」

本周初一則報導引發關注，稱這家人工智能初創公司在收入和用戶成長方面未達到內部目標。《華爾街日報》報導稱，Friar曾擔心如果銷售成長不夠快，公司可能難以承擔未來所需的算力成本。

該報導發布後，部分與OpenAI相關的投資方和合作夥伴股價下跌，突顯出該公司在人工智能產業中的核心地位。OpenAI隨後將相關報導稱為「典型的標題黨」，並表示公司各項業務「火力全開」。

Friar承認，公司內部設有雄心勃勃的目標，這些目標可能不同於對外披露的指標。她強調，OpenAI產品的受歡迎程度仍在持續上升。OpenAI表示其編程代理Codex的周活躍用戶已達400萬，高於兩周前的300萬。

Friar指出，數據中心容量正是OpenAI當前緊缺的資源。「我們迎來需求的垂直成長，」她說，「如果某些指標未達預期，實際上是算力不足在一定程度上拖後腿。」