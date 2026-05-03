伊朗局勢｜美國多家石油巨頭CEO齊警告︰能源市場正逼近懸崖邊緣

美伊戰爭膠著狀態，油價高居不下，美國最大的石油公司警告稱，霍爾木茲海峽關閉時間越長，全球原油市場越可能逼近價格上行的拐點。



據彭博報道，埃克森美孚、雪佛龍和康菲石油表示，該水道多關閉一天，全球就會進一步消耗商業庫存、戰略儲備以及在美以對伊朗發動戰爭前儲存在油輪中的原油。埃克森美孚執行長Darren Woods周五在與分析師的電話會議上表示，這些供應在3月和4月幫助「緩解」了油價壓力，但無法長期維持。

「大多數人都清楚，如果你看看這場前所未有的衝擊以及全球石油和天然氣供應，市場尚未完全反映其全部影響，」Woods表示，「如果海峽持續關閉，後續影響還會進一步顯現。」

報道又指，伊朗關閉霍爾木茲海峽長期以來被視為能源市場的噩夢情景，因為通常全球約五分之一的石油和液化天然氣每天通過這一咽喉要道。儘管自兩個月前伊朗實際上關閉該航道以來，油價已上漲逾50%，但目前每桶略高於100美元的水平仍遠低於紀錄高點。

「當商業庫存降至最低運作水平時，這一供應來源將不復存在，」Woods 表示，「我們預計，如果這種情況發生且海峽仍然關閉，市場價格將繼續上升。」

圖為2026年4月22日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

供應減少影響 將開始變得更加明顯

周五，隨著伊朗釋放願就這場已持續九周的衝突與美國繼續進行外交努力的信號，WTI原油價格下跌約4%，結算價報每桶102美元左右。

康菲石油財務長Andy O’Brien周四在與分析師的電話會議上表示，自2月底以來至今，原油市場一直處於「緩衝期」，因為在戰爭爆發前裝船的油輪需要數周時間才能完成航程，因此仍在持續交貨。

「現在，這些貨物都已抵達目的地，」他表示，「供應減少的影響將開始變得更加明顯。」迄今為止，衝擊對亞洲的影響最為明顯，當地煉油廠正在降低開工率，一些國家也建議民眾減少駕車並居家辦公。「進入6月至7月，一些依賴進口的國家可能開始面臨嚴重短缺，」O’Brien表示。

摩根大通分析師Natasha Kaneva等人本周在報告中寫道，如果海峽持續關閉，已開發國家的商業庫存到6月初將達到運營壓力水平，並在9月降至最低水平。她指出，屆時需求將不得不進一步下降才能維持系統平衡。

「隨著這些緩衝墊被逐步消耗，其吸收衝擊的能力也會減弱，」雪佛龍執行長Mike Wirth在接受CNBC採訪時表示，「因此價格信號會變得更強。」