豪租中環甲廈是「散紙」！　Jane Street去年薪酬池翻倍至731億

去年6月自營交易巨頭Jane Street Group一舉租下恒基地產旗下在建項目、位於中環的Central Yards逾223,300平方呎的樓面，佔中環新海濱計劃一期可出租辦公空間的70%，意味每平方英尺租金為137港元。

Jane Street出手豪氣，對員工亦「不手軟」。彭博引述知情人士透露，該公司去年發放的薪酬總額達到93.8億美元﹙約731億港元﹚，是2024年的兩倍多。這家做市商的表現已超越其最大的華爾街競爭對手。

Jane Street的崛起也讓員工和股東受益匪淺。按人均計算，平均薪酬約為268萬美元，幾乎是競爭對手高盛的七倍。

這家做市公司已在金融市場的一個細分領域成長為巨頭，業務涵蓋股票、公司債以及交易所交易基金(ETF)等資產的交易撮合。去年該公司實現約396億美元的交易收入，這一規模超過了華爾街各大銀行及其他做市商同行。

知情人士表示，自2016年以來，Jane Street的自有資本（即公司用於支持交易運營、無需依賴外部資本的自有資金）已成長近2000%，達到450億美元。

這筆資金為公司提供了穩固的基礎，使其能夠在市場波動中捕捉機會，並在初創企業早期階段進行投資佈局。同時，這也幫助Jane Street在對人工智能初創公司Anthropic PBC的投資中獲得了可觀收益。