阿貝爾闡述巴郡投資組合邏輯　又稱「我們不打算受制於任何人」

巴郡·哈撒韋公司首席執行官格雷格·阿貝爾於2026年5月2日在內布拉斯加州奧馬哈市舉行的巴郡·哈撒韋年度股東大會上發表講話。

他就其如何看待巴郡龐雜的股票投資組合提供了見解，強調以少數核心持倉為錨的「集中式」策略。他將「核心四大持倉」——蘋果、美國運通、穆迪和可口可樂——視為巴郡股票投資的基礎。

他還指出，巴郡在日本商社的大規模持股是投資組合的另一大支柱，並強調對這些公司的長期承諾。

在這些核心資產之外，阿貝爾還提到了一些重要持倉，包括美國銀行、雪佛龍和谷歌。阿貝爾表示，他正在更積極地參與公司投資的管理，將根據情況進行增持或調整倉位規模，並補充稱，他絕對是在「與巴菲特協同合作」的環境下來進行投資決策。

另外， 阿貝爾在問答環節開始時，回應了一個由深度偽造技術生成的「沃倫·巴菲特」提出的問題——為什麼投資者應該繼續持有巴郡的股票。 在回答中，阿貝爾強調了公司高達3970億美元現金儲備的強大優勢，這賦予了公司充分的行動自由。 「我們擁有現金和美國國債。這有幾個目的，」阿貝爾對「來自奧馬哈的沃倫」說，「我們不打算受制於任何人。」