巴郡Q1運營利潤1按年增長18%　現金儲備激增至創紀錄的3970億美元

巴郡哈撒韋第一季度運營利潤為113.5億美元，按年增長18%；第一季度保險承保業務運營收入17.2億美元，按年增長29%；第一季度保險投資業務運營收入26.8億美元，按年下降7.4%；第一季度巴郡哈撒韋能源公司運營收入11.1億美元，按年增長1.5%；第一季度淨利潤101.1億美元，去年同期為46億美元。

截至3月31日，巴郡哈撒韋公司61%的股票投資總公允價值集中於美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂；旗下的Pacificorp公司因野火預估累計損失約29億美元。

巴郡在2026年第一季度大幅加快權益證券減持步伐。2026年一季度，公司買入權益證券159.38億美元，賣出240.87億美元，淨賣出約81.5億美元。相比之下，去年同期買入僅31.83億美元，賣出46.77億美元。從投資組合結構看，銀行、保險及金融類持倉公允價值從2025年末的1041.29億美元降至845.76億美元，降幅近兩成。商業、工業及其他類別則從2025年末的986.95億美元升至1124.20億美元。

在格雷格·阿貝爾擔任首席執行官的第一個季度，巴郡哈撒韋現金儲備躍升至歷史最高水平，達到3970億美元。在去年年底，該公司現金儲備略有下降，但在第一季度大幅增加，因為在此期間淨出售了81億美元的股票。