股價單日暴跌65%　寶濟藥業︰不知悉原因　主席擬增持股份

去年12月上市的次新股寶濟藥業-B(2659)上週四急瀉65.55%，公司最新公布，董事會注意到公司H股近期的價格及成交量出現異常波動。經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，董事會確認其並不知悉(i)導致H股股價及成交量異常波動的任何原因；或(ii)為避免公司證券出現虛假市場而須予公布的任何資料；或(iii)根據上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

董事會亦確認，集團的業務營運維持正常，且集團的業務營運及財務狀況並無重大變動。

公司收到董事會主席兼公司控股股東集團成員劉彥君博士("控股股東集團"，各成員稱為一名"控股股東")的通知，基於其對集團前景及增長潛力的信心，以及其對公司長期投資價值的認可，其擬自公告日期起三個月內透過公開市場交易增持公司股份。根據上市規則項下的相關最低公眾持股量規定(即公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)中至少25%須由公眾人士持有)，併為確保公司持續遵守該等規定，控股股東可收購的最高股份數目不得超過38,893,903股H股。

於公告日期，控股股東集團於合共25,956,915股H股及106,290,230股內資股中擁有權益，佔公司已發行股份總數約40.57%。根據控股股東的意向，於增持計劃實施後，控股股東集團於公司的總持股量預期不會觸發香港上市公司控股股東於任何12個月期間持股權益介乎30%至50%的情況下根據《收購及合併守則》規則26作出強制要約的責任(即相較於建議收購前12個月內其最低持股水平，其合共持股量將不會增加超過2%)。根據公司可得資料及就董事會所深知，預期於增持計劃完成後，公司將繼續遵守上市規則第19A.28B(1)條項下的最低公眾持股百分比規定。

公司進一步公告，公司將於即將召開的股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈一項特別決議案，以批准股份購回授權，授權公司董事購回不超過於即將召開的股東周年大會上通過該決議案當日公司已發行H股總數(不包括任何庫存股份)10%的H股。待建議股份購回授權的特別決議案獲通過後，董事會擬於授權期間在其認為適當時根據市場狀況，不時動用建議股份購回授權於公開市場進行股份購回。