百威亞太︰第一季度收入為14.93億美元

百威亞太(1876)發布公告，2026年第一季度，總銷量增長0.1%，為19,737十萬公升啤酒，這得益於集團在印度的強勁表現及中國行業狀況的改善，但被韓國的發貨安排時間差所抵銷。

由於中國額外投資，2026年第一季度收入下降0.7%，為14.93億美元，而每百升收入減少0.8%。受投資增加及其他經營收入減少影響，正常化除息稅折舊攤銷前盈利下降8.1%，為4.63億美元。正常化除息稅折舊攤銷前盈利率減少246個基點至31.0%。相較於2025年第一季度的2.35億美元，2026年第一季度，百威亞太股權持有人應占正常化溢利為2.34億美元。相較於2025年第一季度的2.34億美元，2026年第一季度，百威亞太股權持有人應占溢利為2.26億美元。

首席執行官及聯席主席程衍俊表示：「我們以明確的重點聚焦邁入2026年，在市場中以嚴格的紀律執行來穩定銷量。受惠於印度持續強勁的動能，百威亞太總銷量重拾正增長。在中國，我們加大投資的成效逐步顯現，銷量跌幅進一步收窄，得益於我們持續堅定執行策略，包括拓展非即飲營銷途徑、豐富產品組合及推動旗艦品牌創新以重塑增長動能。在韓國，我們於即飲及非即飲渠道的市場份額均取得增長。」