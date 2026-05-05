彭博︰蘋果探索讓英特爾、三星參與設備晶片代工

據彭博報道，蘋果公司已就使用英特爾和三星電子生產其設備主處理器進行探討，此舉將為蘋果在長期合作夥伴台積電之外提供一個備選方案。



據知情人士透露，這家iPhone和iPad製造商已與英特爾進行了早期階段磋商，討論利用後者的晶片製造服務。與此同時，蘋果高管到訪了三星在德克薩斯州建設中的一座工廠，該工廠也將生產先進晶片。

知情人士稱，迄今這兩項探討均未帶來任何訂單，與兩家供應商的合作仍處於初步階段。因相關談判未公開，知情人士要求匿名。他們補充稱，蘋果對使用非台積電技術有所顧慮，最終可能不會推進與台積電以外的公司合作。

蘋果、英特爾、三星和台積電的發言人均拒絕置評。

這張2025年8月19日拍攝的設計圖片中，可以看到晶片生產商英特爾（Intel）的處理器和美國國旗。（Reuters）

報道指出，十多年來，蘋果一直自行設計為其設備提供動力的主處理器，即系統級晶片，並依靠台積電在台灣使用最先進製程生產這些晶片。最新款iPhone和Mac使用所謂的3奈米製程節點。

但即便蘋果這樣的大型晶片採購方，也無法免受供應鏈中斷影響。近期的短缺是由大規模建設AI數據中心，以及對適合在本地運行AI模型的Mac需求高於預期所推動，這在一定程度上突顯出蘋果需要考慮額外的供應商。

蘋果公司（Apple）稱iPhone和Mac晶片不足正在制約成長。（GettyImages）

蘋果高管在公司上周的季度業績電話會上談到了這一問題，稱iPhone和Mac晶片不足正在制約成長。執行長蒂姆·庫克表示：「我們在供應鏈中的靈活性低於通常水平。」

但尋找備用供應商並非易事。英特爾和三星無法穩定提供台積電所具備的那類生產能力和規模，正是這些能力和規模使台積電成為佔主導地位的晶片代工製造商，並成為蘋果最關鍵的供應鏈夥伴之一。

對英特爾而言，為晶片生產尋找外部客戶，是執行長陳立武復興計畫的關鍵一環。該公司此前幾次嘗試受挫，目前仍處於為所謂代工業務爭取客戶的早期階段。若能拿下蘋果這個客戶，將是陳立武的重大勝利，並可能幫助英特爾吸引更多新業務。

三星在這一領域取得過更多成功，但也難以跟上台積電的步伐，在代工市場仍遠居第二。如果能獲得蘋果背書，三星將大為受益。蘋果在智慧手機和其他領域都是三星的競爭對手。