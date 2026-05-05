長和飆4%　售英電訊業務VodafoneThree　收取逾454億元代價金額

長江和記實業（0001）宣佈，旗下全資附屬公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（「CKHGT」）已同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree 所持有之全數股權。有關交易須待相關監管機構批准。



消息公布後，長和股價在午後應聲上揚，曾高見68.05元，最新報67.95元，升4.1%，成交額為3.42億元。

Vodafone Group Plc 持有該業務 51% 股權，CKHGT 則持有 49% 股權。

長和指出，是次交易讓集團能以具吸引力之估值將其投資變現，集團將透過註銷其在VodafoneThree 的持股，收取43 億英鎊（港幣454.94 億元）之代價金額。

長江和記副主席及CKHGT 執行主席霍建寧說：「集團為全球率先投資3G 的流動電訊服務營運商之一，早於2000 年成立 3 英國，開創先河，為消費者提供流動寬頻通訊服務。我們由初創流動電訊營運商起步，多年來不斷茁壯成長，其後更透過合併，發展成現時的 VodafoneThree，成為英國最大電訊商，服務客戶數目冠絕英國，為當地消費者提供電訊產品與服務方面穩佔市場領導地位。是次交易讓我們得以實現於VodafoneThree 的投資價值，為集團和股東帶來實際回報。」

長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭與黎啟明共同表示：「此項交易對集團和合作夥伴而言，皆為互惠互利的雙贏局面。交易為集團帶來龐大的現金收益，更切實地將我們的投資價值變現。」