把握高水準開放新機遇　攜手共促資本市場新繁榮

2025年，在中國資本市場深化改革與高水平對外開放的進程中，香港市場交出了一份亮眼答卷，充分印證香港作為國際金融中心的堅實根基與發展活力。港股IPO市場以超2,850億港元的募資總額、同比增長超220%的強勁表現，時隔六年重奪全球IPO募資榜首。



資金、企業與制度三重共振 驅動港股IPO領跑全球

2025年港股IPO募資總額重回全球第一，核心得益於國際資金回流、中資企業出海佈局、兩地制度紅利釋放的三重協同發力。隨著全球資本再平衡持續深化，中國資產具備估值吸引力，國際資本持續增配港股優質資產。據市場機構統計，2025年主要國際長線基金對中資發行人IPO項目的參與率攀升至80%以上，為IPO市場回暖提供了堅實的資金支撐。

與此同時，中資龍頭赴港上市已從個案走向趨勢。寧德時代等頭部企業通過港股平台完成全球資本佈局，折射出內地企業全球化發展邏輯升級，從傳統融資需求轉向全產業鏈全球化佈局的長遠規劃。香港作為聯通內地與國際市場的關鍵樞紐，為中資龍頭企業「走出去」提供了重要平台，能夠高效支持企業進行全球化佈局。

制度層面，內地《五項資本市場對港合作措施》常態化落地實施，兩地金融合作機制不斷完善，港交所「科企專線」自推出以來已收到119家未盈利生物科技及特專科技公司的申請，持續為市場注入了優質供給。值得關注的是，本輪復甦呈現出鮮明的結構性特徵：一方面，新經濟企業佔新上市公司的三分之二，新能源、半導體、生物醫藥等領域企業密集赴港，香港正加速成為全球資本配置新經濟資產的核心匯聚地。另一方面，市場流動性形成良性循環。2025年以來港股市場流動性明顯改善，全年日均成交額約2,500億港元，同比增長約90%；全年南向資金通過港股通淨流入1.4萬億港元，同比增長74%，港股通日均成交額同比增加151%至1,211億港元，成為港股市場重要的流動性支撐。

國際資本態度積極轉變 助力資本市場高水準開放

2025年以來，國際投資者對中國市場的態度發生顯著變化——由過往的謹慎觀望、試探性投資，轉向主動佈局、系統化長線配置。A股方面，隨著上市公司2025年年報陸續公佈，有超過120家A股公司的前十大股東中包含QFII，其中超八成公司在去年四季度獲得QFII新進重倉或增持，高端製造與硬科技賽道企業更受青睞。港股方面，中東主權基金參與港股IPO基石認購的比例，已從2024年初的不足20%提升至2026年初的近40%。在全球市場波動的背景下，中國資產的安全屬性與穩健優勢，獲得全球長線資本廣泛認可。

外資持續加碼佈局，為中國資本市場高水平雙向開放注入強勁動能。全球長期資本的持續增配，不僅優化了流動性結構，為科技創新與新質生產力發展提供了穩定的資金支撐；同時境外成熟機構帶來的國際投資理念、估值體系與風控標準，也推動境內企業不斷完善公司治理與信息披露，提升國際化運營能力。更重要的是，國際資本的深度參與，加速了互聯互通機制的迭代升級，形成了「開放吸引資本、資本助力改革、改革深化開放」的正向循環。

A股與H股：新秩序、新動能、新生態下的歷史性機遇

當前，A股與港股正迎來新秩序、新動能、新生態三重質變。

第一，全球貨幣格局重塑，構築發展新秩序。全球金融體系逐步由單一格局邁向多元均衡發展，疊加中國經濟強勁韌性與內生增長動力持續釋放，人工智能產業加速崛起等，加速了全球貨幣體系從美元單極走向多元化，為人民幣資產重估創造了戰略窗口。

第二，經濟轉型與新質生產力崛起釋放新動能。依托國內超大規模市場優勢、完備產業鏈體系與優質人才儲備，中國一批具備全球頂尖競爭力的龍頭企業加速崛起。2025年我國AI核心產業規模突破1.2萬億元，國產開源大模型下載量位居全球第一。這些稀缺的優質資產，為全球投資者提供了兼具確定性與高成長性的佈局方向。

第三，投融資改革縱深推進，培育市場新生態。自新「國九條」發佈以來，「科創板八條」「併購六條」等一系列改革舉措密集落地，跨境互聯互通機制持續優化。同時，上市公司分紅能力處於歷史最佳水準，匯金平準基金穩市機制作用凸顯，保險、年金等中長期資金加速入市，市場韌性與長期吸引力持續增強。目前A股與港股相較美股等主要發達市場仍存在約40%的估值折價，為全球長線資金提供充足價值空間。

港交所改革再升級 新經濟企業迎來更包容的制度環境

今年3月，港交所刊發上市機制改革諮詢文件，這套「組合拳」精準回應了新經濟企業的核心關切。一是降低「同股不同權」架構上市門檻並拓展適用範圍，將吸引更多高成長潛力的新經濟企業以理想架構登陸港股；二是降低第二上市市值門檻、優化轉為主要上市流程，為海外中概股提供了低成本、高效率的回歸通道；三是將保密遞交範圍擴大至所有申請人，有效緩解企業上市前期運營顧慮。這些改革措施有望吸引更多新經濟企業匯聚香港，不僅能夠豐富投資標的、提振流動性，也將進一步鞏固香港國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐地位，促進全球優質資產與國際資本高效對接。

當前，中國資本市場正在深化改革開放中逐步邁向長期穩健發展的新階段，這是全球投資者戰略性佈局中國資產的歷史性機遇。作為連接內地與全球資本的樞紐，香港正持續發揮獨一無二的「超級聯繫人」功能，串聯內地產業優勢與全球資本資源。中金公司也將繼續立足自身專業優勢，為全球客戶提供最優質的綜合金融服務，攜手為金融高水準對外開放、科技創新和產業升級以及兩地資本市場平穩健康發展貢獻力量。

作者王曙光為中金公司總裁



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