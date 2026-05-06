紐約期油急挫逾7%兼跌穿100美元關　美伊傳將達成終戰備忘

中東局勢再有新發展，據美國媒體《Axios》引述消息報道，白宮認為即將與伊朗達成長達一頁的諒解備忘錄（MOU），以結束戰爭兼為更詳細的核談判制定框架。



這份長達一頁、包含 14 點的諒解備忘錄，正由特朗普的特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）和特朗朗女婿庫什納（Jared Kushner）與幾位伊朗官員進行直接協商，並同時透過調解人進行談判。按照目前的形式，該備忘錄將宣佈結束該地區的戰爭，並啟動為期 30 天的談判，以期達成關於開放海峽、限制伊朗核計劃和解除美國制裁的詳細協議。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港附近霍爾木茲海峽上的一艘船隻。（Reuters）

兩位消息人士稱，這些談判可能在伊斯蘭堡或日內瓦舉行。一位美國官員表示，在這30天的期間內，伊朗對通過海峽的航運限制以及美國的海上封鎖將逐步解除。該美國官員表示，如果談判破裂，美軍將能夠恢復封鎖或重啟軍事行動。

報道指，美國預計伊朗將在未來48小時內對幾個關鍵點作出回應。目前尚未達成任何協議，但消息人士表示，這是自戰爭爆發以來，雙方最接近達成協議的一次。

在其他條款中，美國同意解除制裁並釋放數十億美元被凍結的伊朗資金，以及雙方解除對通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的過境限制。

就暫停鈾濃縮活動積極談判

暫停鈾濃縮活動的期限正在積極談判中，三位消息人士稱至少為12年，而另一位消息人士則認為15年是可能的最終共識。伊朗提議暫停濃縮活動5年，而美國則要求20年。

消息人士稱，美國希望加入一項條款，即伊朗在濃縮活動上的任何違規行為都將延長暫停期。暫停期屆滿後，伊朗將只能進行 3.67% 的低濃度鈾濃縮。

美股三大指數期貨上揚

受到消息刺激，美股三大指數期貨均上揚，其中道指期貨升369點，最新報49784點，納指期貨升369點，報28505點。

油價則大幅回落，紐約期油最新報94.59美元，跌7.68美元或7.51%；布蘭特期油最新報102.48美元，跌7.39美元或6.73%。