康寧大漲12% 與英偉達建立長期合作伙伴關係

撰文：格隆匯
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康寧(GLW.US)盤前漲12%。

消息面上，英偉達與康寧宣佈建立長期合作伙伴關係，旨在加強美國人工智能基礎設施的製造能力。康寧將新建三家美國工廠，把美國光連接產能提升10倍，光纖產量提升超過50%。

格隆匯