日圓強勁上揚　日本進一步干預匯市的猜測升溫

日圓周三漲至兩個多月以來最強水平，引發外界猜測日本可能繼4月30日出手支撐日圓之後再次進行了干預。日圓在亞洲交易時段一度上漲1.8%，至1美元兌155.04日圓，創2月24日以來最強水平。



彭博報道指，日本政府在4月末對外匯市場進行了2024年以來的首次干預，推動日圓盤中一度飆升3%。儘管日本官方拒絕直接評論當局是否進行了干預，但知情人士稱干預確實發生，而且對日本央行賬目的分析表明干預規模可能約為345億美元。

「美元兌日圓匯率跌勢具備所有干預的特徵，」澳大利亞國民銀行策略師Rodrigo Catril表示。「近幾日的價格走勢進一步印證了日本財務省著力於阻止日圓邁向160關口，同時也試圖抑制日圓投機行為。」

日本財務省在公共假日非工作時間未立即回應置評請求。

分析︰日圓飆升帶有當局進一步干預跡象

周三日圓上漲之際，美元普遍走軟，在美國總統特朗普暗示與伊朗在最終協議方面取得進展後，市場避險需求減弱。日本市場因假期休市，但TJM Europe表示，日圓的飆升帶有當局進一步干預的跡象。

「我認為這是財務省通過日本央行進一步拋售美元兌日圓，」外匯銷售和交易部總經理Neil Jones表示。「如果財務省想發出明確的信號，就需要將美元兌日圓匯率壓至155以下，甚至153.50以下，或許可以設定150的目標價位。」

高盛集團分析師表示，如果依照上周的干預規模，日本還有可再出手30次的火力，但預計官員們將保存儲備，並在更有效的時機介入。

2024年日圓跌至160.17左右後，日本央行多次出手支撐日圓。（Reuters）

2024年多次出手支撐日圓

2024年，在日圓跌至160.17左右後，日本當局多次出手支撐日圓，干預規模總計約1000億美元。在日圓分別觸及157.99、161.76和159.45時，當局還採取了其他措施。

日本財務大臣片山皋月周一表示，匯市的投機性交易已經存在了一段時間。

日本財務省一位官員此前表示，根據國際貨幣基金組織的指南，如果日本希望維持其自由浮動匯率地位，那麼在11月底之前最多只能再進行兩輪、每輪為期三天的外匯干預操作。

有關國際貨幣基金組織指南的報導「助長了投資者重新推高美元/日圓的信心」。法國農業信貸銀行駐新加坡的高級策略師David Forrester表示。「這給了財務省和日本央行又一次干預的機會，以在157附近捍衛日圓匯率，而157似乎仍是新的底線。」