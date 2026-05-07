彭博︰Point72組建新亞洲股票部門　由星級經理James Lau領導

彭博報道指，Point72 Asset Management進入香港市場20周年之際，該公司正在組建一個新的基本面選股部門，由常駐當地的明星投資組合經理James Lau領導。

彭博新聞看到的一份內部備忘錄顯示，Vision Point Asset Management 將於6月1日正式啟動。一位知情人士透露，這將是該公司旗下第三個專注於選股的業務部門，也是首個設在亞洲的此類部門，初期員工規模約為50人。

Point72的一位發言人證實了備忘錄的內容，但拒絕進一步置評。

Steven Cohen旗下這家公司的資產規模已從2018年重新向外部投資者開放時的約110億美元，擴大至目前的507億美元左右，全球員工總數約3,300人。

「亞洲是這個發展歷程中一個重要的組成部分，」 Cohen在周四發給員工的備忘錄中寫道。「我們的基本面股票業務一直是推動成長的核心。」

Lau是Point72在亞洲最成功的投資組合經理之一，管理著數十億美元的投資。他是該公司旨在培訓新晉投資組合經理的LaunchPoint項目在亞太的首位畢業生。