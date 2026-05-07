財庫局局長許正宇出訪烏茲別克　探索拓展雙方金融合作機遇

財經事務及庫務局局長許正宇於塔什干時間周三（6日）在烏茲別克斯坦首都塔什干，到訪當地中央銀行和證券交易所，積極探索拓展雙方金融合作的機遇。



烏茲別克斯坦為重要的黃金生產及貿易國。許正宇與烏茲別克斯坦中央銀行國際儲備管理部副主任Kamol Alimukhamedov會面時，重點介紹香港正積極推進建設與國際高度接軌的黃金交易市場，包括全力推展香港黃金中央清算系統，並在今年內試營運。此外，香港已訂立明確發展目標，在三年內將黃金倉儲容量擴展至超過2,000噸，其中香港機場管理局已展開項目，提升機場倉儲設施至千噸級別。許正宇表示，期望兩地以黃金合作為切入點，進一步深化「一帶一路」沿線國家及其他國際市場參與者之間的聯繫，延續古代絲綢之路促進貿易與經濟融合的歷史成果。

同日，許正宇也到訪塔什干證券交易所，與其行政總裁Fayzulla Tashov會面。他指出，香港作為國際金融中心，近年積極加強與海外市場的聯繫，香港交易所認可證券交易所名單現已涵蓋20家海外交易所。正值烏茲別克斯坦企業鼓勵國際資本投資之際，歡迎其善用香港作為主要集資平台的優勢進行股本和債券融資，例如發行人民幣債券以支持人民幣貿易結算及相關交易，從而進一步促進烏茲別克斯坦與內地之間的經貿往來。

財經事務及庫務局局長許正宇於五月六日（塔什干時間）在烏茲別克斯坦首都塔什干，到訪塔什干證券交易所。圖示許正宇（右二）與交易所行政總裁Fayzulla Tashov（左三）會面，歡迎烏茲別克斯坦企業善用香港作為主要集資平台的優勢進行股本和債券融資。香港駐柏林經濟貿易辦事處處長黃文忠（右三）亦有出席。

許正宇亦與烏茲別克斯坦共和國總統副顧問（策略發展）Sarvar Khamidov見面，討論可如何加強香港與烏茲別克斯坦的金融合作，包括盡早啓動全面性避免雙重課稅協定磋商。

在塔什干短暫停留期間，許正宇也拜會了中國駐烏茲別克斯坦大使館臨時代辦王繼偉，並感謝中央政府一直以來對香港特別行政區的關心與支持。他提到，過去數天出席亞洲開發銀行理事會年會期間，已與各成員就區域發展議題、共同挑戰及應對策略進行深入而富有成效的交流，同時推廣香港作為唯一匯聚中國優勢與全球優勢於一體的國際城市，是連接內地與世界市場的重要門戶。香港將繼續透過多項開拓新增長動能的舉措，包括發展黃金及大宗商品市場，進一步鞏固國際金融中心地位，並為國家建設金融強國作出貢獻。

中亞地區作為「一帶一路」的重要板塊，香港會持續深化與該區域的金融合作。許正宇今日（7日）返抵香港。