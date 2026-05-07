內地企業起訴摩通和花旗　稱給受制裁中資公司付款遭扣押

彭博報道指出，摩根大通公司和花旗集團被一家中國能源公司起訴，被控沒有完成向一家後來遭到美國制裁公司的匯款。

報道指出，海越能源集團今年2月份在上海一家法院起訴花旗銀行，指控該行未能完成一筆於2023年7月發起的2,700萬美元轉賬。收款方中國中油股份有限公司（China Oil and Petroleum Co. Ltd.）報告稱從未收到這筆款項。2024年5月，花旗銀行告知海越能源，這筆資金已「釋放」給美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)。

在3月份於北京提起的另一宗訴訟中，海越能源起訴摩根大通銀行，指控其未能完成向同一收款人約1,347萬美元的匯款。海越能源稱，摩根大通銀行於2024年5月31日發出SWIFT電文，稱已根據OFAC的指令凍結了該筆資金。

這兩樁案件以前未見報導，兩家銀行的發言人均不予評論，海越能源未回覆尋求評論的請求。

報道又指，海越能源的部分論點基於資金凍結的時間點。雖然位於香港的中國中油在2024年2月被列入OFAC的特別指定國民清單，並指控為伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅的幌子公司，但是匯款被截留則早在2023年年中。

位於中國東部的地區能源貿易商海越能源認為，提前凍結其資金沒有任何依據，兩家銀行遵守美國指令導致其遭受直接經濟損失，銀行應承擔相應責任。該公司向OFAC申請解除凍結，但未得到任何回應。