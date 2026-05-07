領展大學生獎學金接受申請　重申對支持本地青年發展｜ESG

領展（0823）宣布，「領展大學生獎學金」2026/27由即日起接受申請，重申對支持本地青年發展、促進社區向上流動的長遠承諾。

領展指，自 2015 年成立以來，「領展大學生獎學金」透過減輕學生在學期間的經濟負擔，持續支援本地優秀學生，並肯定他們對社區的付出與貢獻。計及 2026/27 財政年度，領展已累計頒發 2,260 個獎學金。

於 2026/27 年度，領展將頒發220 個獎學金，每名得獎學生可獲 20,000元，當中包括 70 名大學一年級學生，以及150名二年級至四年級學生。獎學金開放予就讀香港12間接受大學教育資助委員會資助或自資大學#的合資格本地學生申請。合資格申請人須為家庭三代中首代入讀本地大學的學生，學術表現出色並積極參與社區或社會服務。

領展又稱，同時着重培養獎學金得主與社區的長遠連繫，透過「領展同學會」，獎學金得主可參與多元化的交流及義工服務活動，擴闊視野；加深對社區需求的了解，延續回饋社會的精神。

此外，自 2025 年起，領展將對青年的支援延伸至中學階段，推出「領展中學生獎學金」，表揚學業優秀且對學校和社區有貢獻的學生，支持青年在不同學習階段的發展。