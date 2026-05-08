美債息觸及5%！　交易員在抄底衝動與恐懼之間搖擺

據彭博報道，在一些華爾街圈子裡，最熱門的爭論不再是科技股是否存在泡沫，或每桶100美元的油價是否會成為新常態，而是30年期美國國債殖利率是否會持續突破5%。



美債息觸及5% 由多個因素推動

該殖利率決定了美國政府的長期借貸成本。本周，該殖利率一度短暫突破5%，目前徘徊在近20年高位，略低於2023年末的峰值 —— 當時聯儲會仍在努力遏制疫情後通膨飆升。

這一變化在很大程度上是由市場擔憂推動的：美國對伊朗的戰爭引發油價衝擊，可能再次推高消費者價格。不過，其他因素也在發揮作用。美國經濟表現出乎意料地具有韌性。與此同時，財政赤字意味著政府需要大量發債，使美國債務規模超過其年度國內生產毛額的100%。此外，儘管總統特朗普不斷向聯儲會施壓要求降息，交易員卻押注，即使由他提名的主席凱文·沃什接任，聯儲會的下一步行動仍可能是加息。

甚至有一些人開始質疑持有美國國債這一傳統避險資產的「便利性」。較高的債券殖利率將對全球市場、經濟以及政治產生連鎖影響：它會推高信用卡、房貸和企業貸款的成本，從而拖累經濟成長，並可能標志著自全球金融危機以來形成的低融資成本時代的終結。

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，5%的殖利率是一個「心理關口」，往往會重新引發人們對「債券義警」以及未來更高利率的擔憂。

美債殖利率一度短暫突破5%，目前徘徊在近20年高位。（視覺中國）

長端殖利率5% 似乎具較強黏性

報道續指，債券市場的走勢延續了疫情結束以來令預測者頭疼的一段行情。在2022年聯儲會加息導致美債大跌之後，許多投資者曾認為，隨著經濟被拖入衰退，債券價格將出現反彈，但卻被美國經濟出人意料的強勁表現「打了個措手不及」。

即便在2024年底聯儲會開始轉向寬鬆、且特朗普的貿易戰令前景蒙上陰影之後，美債殖利率也沒有回落，部分原因是市場此前已經提前計入這些因素。事實上，自那以來，30年期美債殖利率已經上升了近1個百分點，這是至少自上世紀80年代以來，在聯儲會實施寬鬆貨幣政策期間出現的最大漲幅。

威靈頓管理投資組合經理Brij Khurana表示，「長端殖利率在5%左右似乎具有較強的黏性，接下來要看這一水平是否能維持。債券市場既在對戰爭帶來的通膨壓力作出反應，也在反映過去幾個月經濟的強勁成長。」

2025年3月6日，德國法蘭克福，歐洲央行（ECB ）總部大樓。（Reuters）

交易員押注歐洲不得不開始加息

這場戰爭自2月底以來迅速顛覆了市場預期，使投資者難以判斷：油價上漲是否會在戰爭結束後回落，還是會持續推高通膨，最終衝擊美國的經濟擴張。由於霍爾木茲海峽仍然關閉、油價維持在每桶約100美元，交易員押注英國和歐洲的政策制定者將不得不開始加息，以遏制其帶來的影響。

在美國，隔夜指數掉期市場顯示，僅在三周前，交易員還認為聯儲會在明年3月底前降息的概率為43%，而如今卻轉為顯示加息的概率超過10%。儘管周三在中東和平協議希望重燃的背景下，債券殖利率小幅回落，但這一預期基本未發生變化。

牛津經濟研究院分析師John Canavan表示，「即便海峽重新開放，最初的緩解性反彈也可能是短暫的。石油產量恢復正常需要相當長的時間。」

美國並非唯一面臨借貸成本上升的國家。加拿大國民銀行的策略師估計，七國集團國家10年期和30年期國債殖利率的平均水平在4月底已升至17年高點，而Blackrock Investment Institute則表示，「高殖利率將成為常態」。