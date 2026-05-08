Q1營收翻倍但虧損擴大　CoreWeave績後大跌近10%

AI新雲獨角獸CoreWeave 在2026年5月7日美股盤後發布了2026年第一季度財報，公司Q1營收高於預期但虧損擴大，電話會預計Q2營收24.5-26億美元不及預期。受消息影響，CoreWeave股價早段跌近10%。

Q1營收翻倍但虧損擴大

財報顯示，CoreWeaveQ1營收20.78億美元，按年增長112%，預期19.65億美元，主要由Meta、Anthropic等頭部AI客戶需求驅動。

儘管營收飆升，但運營支出增長速度更快。本季度技術和基礎設施成本猛增127%，達到12.7億美元，而銷售和市場成本增長超過六倍，達到6900萬美元。

利潤端，淨虧損從上年同期的3.15億美元擴大至7.40億美元，即每股虧損1.49美元，淨虧率從32%升至36%，主要受高額利息支出拖累。

CoreWeave預計第二季度營收為24.5億美元至26億美元，中值為25.3億美元，低於倫敦證券交易所集團(LSEG)此前26.9億美元的預期。

CoreWeave維持其2026年營收預期不變，預計銷售額為120億美元至130億美元。