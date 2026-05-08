企業高管齊警告！ 美國消費者「錢正見底」　並開始縮減支出

中東衝突推高汽油價格之際，預算趨緊的美國消費者令零售、餐飲和包裝食品行業的高管愈發擔憂。



燃料成本上升或令消費者難以承受

據彭博報道，「他們到了月底基本上就沒錢了，」卡夫亨氏執行長Steve Cahillane本周在接受採訪時表示，「我們看到低收入群體出現負現金流，正在動用儲蓄。」

自疫情以來，儘管通膨高企，美國消費者支出仍持續超出預期，支撐了經濟成長並打消了衰退擔憂。但燃料成本上升可能讓消費者難以承受。

卡夫亨氏執行長稱，看到低收入群體出現負現金流，正在動用儲蓄。（pedro-durigan/unsplash）

「伊朗戰爭放大了消費者對生活成本的擔憂，」惠而浦執行長MarcBitzer周四在與分析師的電話會議上表示。

這家洗衣機和干衣機製造商表示，原本指望在美國嚴冬導致購物活動放緩後，銷售能夠有所回升，但戰爭導致消費者信心大幅下滑。公司稱，這導致行業需求下滑15%，程度類似本世紀初全球金融危機時期。

在快餐領域，麥當勞執行長Chris Kempczinski稱消費者信心未見改善，甚至可能正在走弱。公司提到「焦慮情緒加劇」，以及汽油價格對低收入消費者造成更大衝擊。

「對價格更敏感、更注重性價比的顧客似乎更多地選擇了待在家裡，」Dine Brands Global Inc.執行長John Peyton本周在財報電話會上表示。這家擁有Applebee’s和IHOP連鎖品牌的公司稱，其他收入群體尚未發現類似的支出縮減。

眼鏡零售商Warby Parker Inc.表示，年輕消費者正感受到高於往常的失業率和學生貸款賬單帶來的壓力。

根據美國汽車協會的數據，目前汽油均價為每加侖4.56美元，為2022年7月以來最高水平。隨著消費者將更多收入用於燃料支出，用於外出就餐等可選消費的資金減少。儘管退稅金額的增加有助於緩解衝擊，但消費者信心仍跌至紀錄低點。

美國人的儲蓄正在減少，3月儲蓄率降至三年來最低水平。（Reuters）

3月儲蓄率降至三年來最低水平

為維持支出，美國人的儲蓄正在減少，3月儲蓄率降至三年來最低水平。經濟學家警告，伊朗戰爭帶來的衝擊可能會逐步推高包括食品雜貨在內的多種商品價格。

紐約聯儲近期發布的研究顯示，低收入消費者經通膨調整後的汽油消費已減少，以控制支出。

聯信銀行首席經濟學家Bill Adams表示，短期內，美國人可以動用儲蓄或刷信用卡，但如果高油價持續越久，調整支出模式以平衡預算的消費者就會越多。