電能﹑長建及長實以66億元應收貸款　認購CK William股份

電能實業（0006）公布，與長江基建（01038）及長江實業（1113）按各自佔CK William權益比例，分別認購CK William約12.37萬股、24.7萬股及24.7萬股，總認購價分別為約2.34億澳元（約13.2億港元）、4.68億澳元（約26.39億港元）及4.68億澳元（約26.39億港元），合共約11.68億澳元（約65.99億港元）。



股份認購的認購價將以償還貸款方式支付，通過由電能實業、長江實業及長江基建向CK William轉讓相關貸款協議的應收款項的全部權利、所有權及權益。

電能實業指，應付認購價透過償還貸款方式支付及提供資金，毋需該集團提供任何額外資源。目前，電能實業、長江實業集團及長江基建於 CK William 所持有權益分別為20%、40%及40%。在進行股份認購後，有關百分比將維持不變，而CK William將繼續作為電能實業的合營公司入帳。

電能實業指，股份認購為CK William集團資本結構調整的一部分，以精簡資本結構及加強財務彈性。CK William目前擁有及營運6家能源公司，業務涵蓋電力與燃氣配送及可持續分布式能源發電。去年底資產淨值約67.81億澳元（約382.9億港元）。