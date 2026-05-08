港府發行綠色債券及基建債券　涉276億

香港特區政府公布，在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下成功定價約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅。

在5月6日舉行網上路演後，這批綠色債券和基建債券在昨日定價。收益率方面，30億港元的30年期基建債券為3.95%；60億人民幣的20年期基建債券為2.6%；60億人民幣的30年期基建債券為2.7%；5億美元的5年期基建債券為4.052%；及7.5億歐羅的8年期綠色債券為3.119%。

是次發行吸引了來自亞洲、歐洲、中東和美洲，超過30個市場的環球投資者廣泛參與，錄得總認購金額約2390億港元等值，認購額為發行額的約8.6倍。其中，30年期港元債券的發行規模為去年首次發行的兩倍，2024年首次推出的20年期及30年期的長年期人民幣債券亦繼續廣受投資者歡迎。

財政司司長陳茂波表示，特區政府發行的基建債券為包括北部都會區在內的重要基建項目融資，讓惠及經濟發展和民生的項目能夠加快落成；其中綠色債券亦支持綠色和低碳轉型項目，並鞏固提升香港綠色及可持續金融中心的發展。

他續稱，這次特區政府繼續發行較長年期的港元和人民幣債券，並加大發行額，滿足機構投資者對投資長年期債券的需求，同時推動本港固定收益及貨幣市場的發展。其中，發行的人民幣債券將進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，完善離岸人民幣收益率曲線，助力推進人民幣國際化。環球機構投資者對認購這批政府債券反應熱烈，充分反映他們對香港發展前景的信心。

這批綠色債券和基建債券預計在本月14日交收，並於港交所和倫敦證券交易所上市。募得資金將撥入基本工程儲備基金，並根據相關框架為合資格的綠色項目和基建項目提供融資或再融資。

綠色債券和基建債券分別根據香港特區政府的《綠色債券框架》和《基礎建設債券框架》發行。募得資金將撥入基本工程儲備基金，並根據相關框架為合資格的綠色項目和基建項目提供融資或再融資。