瞄準萬億美元估值！　Anthropic構建算力護城河｜財經拆局

AI初創公司Anthropic的算力擴張再落關鍵一子。據知情人士透露，Anthropic已與全球知名雲服務提供商Akamai Technologies達成價值18億美元的計算協議。而這距離Anthropic與SpaceX達成合作關係僅僅只過了兩天。

這筆算力協議的落地，是Anthropic近期算力軍備競賽的重要一環。據首席執行官Dario Amodei透露，今年第一季度，Anthropic的年化收入和使用量按年實現了80倍增長，而公司原本的規劃預期僅僅是10倍增長。他同時坦言，當前的增長速度「過於瘋狂」、「難以承載」，公司正「全速擴充算力產能」，並會「儘快將新增算力投入給用戶使用」。

Anthropic官宣與馬斯克旗下SpaceX達成算力協議。。（Reuters）

構建算力護城河

為破解算力困局，近期，Anthropic接連敲定多項重量級算力合作。美東時間周五，據彭博報道，Anthropic與Akamai簽署了一項為期七年、價值高達18億美元的算力合作協議。

早前兩天，公司官宣與馬斯克旗下SpaceX達成算力協議。據雙方聯合聲明，Anthropic將接入SpaceX位於孟菲斯、被稱為「Colossus 1」的大型數據中心逾300兆瓦算力資源。

Anthropic表示，此次合作將直接提升旗下付費版Claude Pro與Claude Max用戶的服務算力與承載能力。而除了Akamai與SpaceX，Anthropic還與谷歌簽署了一份為期五年、價值約2000億美元的雲服務協議。至此，Anthropic已經形成AWS Trainium、谷歌TPU、英偉達GPU三線並進的算力格局。

值得注意的是，公司還表示，有意與SpaceX合作建設數吉瓦級太空軌道數據中心。

對此，數據中心運營商Flexential首席執行官Ryan Mallory指出，正經企業已開始探討太空算力佈局，足以說明整個市場正極度迫切地尋求算力與規模擴張。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

估值或飆升至近1萬億美元

算力的持續加碼，直接賦能營收的指數級增長，推動Anthropic向萬億美元估值全速衝刺。

數據顯示，2026年4月，Anthropic年化收入（ARR）突破300億美元，首超OpenAI的250億美元。強勁的營收表現與算力儲備，讓資本市場對Anthropic的估值預期持續走高。據英國金融時報，Anthropic計劃今年夏天開啟新一輪融資，投前估值約9000億美元，募資額高達500億美元，投後估值預計將飆升至近1萬億美元。

據悉，公司CFO Krishna Rao正與Dragoneer、General Catalyst和Lightspeed等多家機構接觸。而在鏈上Pre-IPO市場，Anthropic隱含估值已飆升至1.2萬億美元，短短七天暴漲20%，自2025年10月以來累計漲幅超900%，正式超越OpenAI，估值領先幅度約20%。若以1.2萬億美元的估值順利完成首次公開募股，Anthropic將直接空降全球第 11大上市公司，僅次於蘋果、微軟、英偉達等科技巨頭。

AI行業已告別單純的 「大模型參數競賽」

華爾街分析師指出，AI行業已告別單純的 「大模型參數競賽」，轉向「營收能力+算力壁壘+市場份額」的綜合競爭，而Anthropic在這三大維度均已建立領先優勢。

部分投資者表示，市場願意為Anthropic投入巨資，現在的問題只是公司何時會露面宣佈「我們準備好了」。不過，電影《大淡倉》主角原型邁克爾·伯裏警告稱，當前股市對人工智能的狂熱追捧，酷似2000年網路泡沫破裂前的最後階段。

美國銀行警示，SpaceX和Anthropic今年計劃中的上市進程，可能會導致部分資金從一直依賴大型科技公司的美股市場中撤離，而這可能標誌着牛市的結束。