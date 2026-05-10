馬時亨親自出馬！促成貿發局「未來60論壇」　6屆主席將一齊出席

貿易發展局成立至今已60年，將舉辦連串盛事隆重慶祝，其中一項「重頭戲」是於6月16日在會展中心大會堂舉行「未來60論壇」，由現任主席馬時亨主持，講者包括5位前任主席，以出任年份排列，依次為鄧蓮如、馮國經、吳光正、蘇澤光和羅康瑞，各人都是工商界重量級人物，如此陣容，可算空前。

其中鄧蓮如近年長居英國，甚少在香港公開活動亮相，她在97回歸前曾擔任多項公職，於1988年至1995年一直是行政局首席非官守議員，並於1983年至1991年任貿易發展局主席。她今次以視頻形式出席論壇展望香港未來60年經貿前景，將受到關注。

馬時亨親到英國 登門造訪鄧蓮如

貿發局指，最著緊促成今次論壇，莫過於現任主席馬時亨。由構思到籌備都親力親為。他早前親到英國登門造訪鄧蓮如，邀請她親自出席今次的盛事，她也很想回港出席，因為60周年實在難得，只是要照顧丈夫前律政司唐明治，才未能分身回港，只好以視頻形式見證今次盛會，但不會參與現場討論。

而其他幾位前任貿發局主席，馮國經、吳光正、蘇澤光和羅康瑞亦全是馬時亨親自拍膞頭邀請，他們都是商界知名猛人，亦全是大紫荆勳賢，近年亦很少發表高見，他們將在論壇就香港經貿發展方向提出意見，目前香港正處於經濟再騰飛的轉折點，也受到複雜地緣政治的影響，他們對未來的看法值得各方重視。