樂動機器人今掛牌　超購逾6700倍　暗盤收升92%丨新股IPO

視覺感知產品及割草機械人生產商樂動機器人(1236)今掛牌，據耀才證券交易場顯示，該股上周五暗盤收升92%，收報50.5元；一手﹙200股﹚賬面賺4828元。

樂動機器人以每股以26.36元定價，所得款項淨額約8.07億元。該股公開發售部分獲超額認購6,706倍，共有29.67萬人申購，一手中籤率0.8%。

樂動機器人主板超購排第二名，暫時排第一為本月5日掛牌的天星醫療(1609)，超購7,822倍。

去年收入7.5億人民幣

樂動機器人在成立早期以視覺感知產品為核心，這類產品可應用於掃地機械人、割草機械人、客房／送餐服務機械人及物流機械人等多種機械人領域。直至2024年，樂動機器人才正式進軍智能剪草機械人市場，推出第一代產品Pion，並於翌年開始第二代產品的量產。

於2025年，樂動機器人視覺感知產品傳感器銷量達1,028.7萬台，算法模組銷量為221.3萬台；割草機械人均價為3,794.3元，銷量3.6萬台。去年收入7.5億元（人民幣，下同），按年升60%；擁有人應佔虧損6250.1萬元，擴大10.7%。

樂動機器人引入浙江諸暨市財政局及浙江省財政廳控制的康成亨遠景投資為基投，總投資金額為2.8億元。