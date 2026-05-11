阿里巴巴︰千問App與淘寶全面互通

阿里巴巴﹙9988﹚宣布，將AI應用千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品，淘寶app内同步上線全新「千問AI購物助手」。

接入後，用戶只需通過自然語言對話，便可完成整個購物流程，涵蓋商品發現、比較、下單、售後等各個步驟，超越傳統搜索範式，打造嶄新的AI購物體驗。

阿里指出，對比今年初千問app僅測試少量商品品類，此次全面互通標誌著該app購物功能的顯著突破。如今，用戶在千問app內即可直接調用淘寶天貓全品類逾40億的商品庫，並通過配備訂單管理、物流追蹤及售後服務等技能庫的AI agent能力，體驗完整的電商服務。

互通背後，是阿里巴巴自研千問大模型，結合淘寶天貓逾20年電商交易和商家運營的專業沉澱。這一生態內的協同模式，有別於海外AI助手普遍依賴外部插件來提供電商服務，需從零開始建立消費者信任及個性化服務。

阿里指，千問app讓用戶的購物觸發點前置，從傳統的關鍵詞搜尋轉變為開放式提問和對話。例如，有用戶想選購禮物來慶祝自己收到首份薪金，千問app 通過個性化跟進提問，了解用戶的購物預算和風格，從而縮小範圍及推薦商品，並在對話介面內完成交易。當用戶想重新佈置小面積的居所，查詢如何令空間在視角上顯得更寬敞，千問app會提供實用佈置建議並精選相關商品組合。

千問app亦會參考用戶過往的訂單紀錄，提供符合偏好的個性化推薦。憑藉AI能力對用戶意圖的理解，千問app可以幫助消費者於日常對話中發掘潛在需求。