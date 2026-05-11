彭博︰貝森特曾當面對日本財相說了「重話」

貝森特今年1月高調出席達沃斯世界經濟論壇時，日本國債重挫並波及美國國債，他據悉對日本同行說了一些重話。

彭博引述知情人士透露，這位美國財政部長在上述論壇間隙會晤了日本財務大臣片山皋月，在日本官員眼中，兩人與其說是例行性的會談，更像是訓斥式的批評。其中一位知情人士稱，貝森特語速極快，片山身旁負責記錄的隨員幾乎跟不上。知情人士並未透露貝森特的具體要求。

貝森特也告訴福克斯商業頻道，他已與日本對口官員溝通，「確信」對方會採取行動穩定市場。不久之後，片山喊話市場冷靜，強調日本正在推行「負責任且可持續的」財政政策，這項訊息似乎緩解了投資者對日本支出計劃的一些擔憂。

報道指，這一事件突顯貝森特採取一種異常強勢的手段來塑造日本的經濟走向；他早年作為對沖基金經理，在日本的投資取得了巨大成功。隨著美國持續擴大舉債規模，特朗普政府對任何可能推高美債殖利率的外部因素高度敏感，肯定不樂見日本市場的波動。

在前往中國參與特朗普與習近平的峰會途中 ，貝森特特地繞道日本，或許也能讓東京方面安心，顯示華盛頓並非只關注與北京的關係；中、日之間的緊張局勢仍在持續。但對日本首相高市早苗而言，貝森特的關注是一把雙面刃，她一方面需要獲得美國的支持，另一方面又希望掌控國內政策的主導權。

彭博又指，這是貝森特作為美國財長一年多來第三次訪日，行程於周一開始。此前，外界懷疑日本連續多日大規模干預市場以支撐日圓，投資者將密切關注貝森特抵達後可能出現的任何緊張跡象。貝森特過去曾經批評這種做法，他更傾向於日本升息。