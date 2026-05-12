港銀不良貸款率20年來最高　「拆彈團隊」不再手軟　趨用最後手段

本港商業樓宇市場不振，港銀不良資產「善後」工作惹關注。據報香港一小群銀行家肩負著清理該市前所未有不良資產的重任，如今他們已不再手軟。



銀行擴大特殊資產團隊規模

《彭博》報道指出，他們的人數未超過200人，還不到香港金融從業人員總數的0.07%。但這些所謂的特殊資產業務處理專家面臨著一項艱鉅且日益緊迫的任務：削減高達2,000億港元(255億美元)的不良資產，這些債務已將香港的不良貸款率推至20年來的最高水平。

據十幾位銀行家和直接與他們共事的人士透露，這些在幕後處理問題的專家們越來越會訴諸最後手段，包括出售抵押資產或迫使借款人清盤，原因多與香港商業地產虧損有關。隨著經濟其他領域復甦，銀行業正在擴編這類團隊——有些稱為特殊信貸、回收與催收、重整團隊──希望把握時機止損並釋放資金以支持新放貸。

知情人士透露，香港至少六家銀行已擴大特殊資產團隊規模。知情人士指出，其中東亞銀行和大華銀行香港分行自2024年以來人數幾乎翻了一番，中銀香港和恒生銀行則在原本逾10人的團隊增聘人手。由於涉及未公開事務，這些知情人士要求匿名。

大華銀行一位發言人表示，該行在與面臨挑戰的客戶進行建設性合作的同時，也致力於維護利害關係人的利益。中國銀行和恒生銀行不願置評，東亞銀行則未回應置評請求。

知情人士透露，香港至少六家銀行已擴大特殊資產團隊規模。

專家料工作「棘手」

East Asian Institute訪問高級研究員Jason Bedford表示，鑑於這類專家要面對的是「處於人生最低谷」的借款人，他們的工作可能頗為棘手。

一家中資銀行的銀行家表示，他經常工作到午夜，他的團隊得同時應對多達20件陷入困境的貸款，是幾年前的兩倍多。他周末進辦公室加班的頻率也越來越高。

報道指出，隨著周六晚上的街道擠滿了購物者、遊客，甚至還有一些潛在的購屋者，帶動香港否極泰來的氛圍，但這位銀行家卻常常在辦公室裡寫報告，詳細記錄每次致電逾期借款人的確切時間，以及對方失聯的次數。該銀行最終決定止損的案件，許多都涉及商業房地產。儘管住宅市場正走出數十年來最深的低谷，但商業地產板塊仍深陷高空置率與供應過剩的泥沼，且在一些被迫賤售的交易中進一步惡化。

這一切都加深外界的一種共識：銀行業需要加快腳步，儘早徹底處理更多不良貸款，並為新的放貸建立資金動能，尤其是在大型基建項目即將上馬之際。