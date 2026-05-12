內房股續落鑊　潤地升逾3%破頂　盤中市值突破 2700 億！

內房股板塊今日﹙12日﹚再落鑊，多隻個股盤中強勢上攻，其中國企背景的華潤置地﹙1109 ﹚股價創歷史新高。



內房股強勢延續

華潤置地延續強勢格局，開市價 38.6 元，盤中最高觸及 39.88 元，最高漲幅 3.54%，其後稍作回落。

值得留意，該股自 3 月 27 日從 27.9 元啟動以來，區間漲幅已高達 37.8%，市值攀升至 2,738 億元，今日盤中再度刷新階段新高。

另外，富力地產（2777 ）早盤低開高走，開市報 0.420元，盤中一度衝至 0.425元，盤中漲幅達 4.94%；龍湖集團（0960 ）開市 9.82元，盤中最高衝至 10.24元，最高漲幅 3.13%，盤中略有回吐。該股此前已連收四根陽線，熱度不減；越秀地產（0123 ）開市 4.69 元，盤中報 4.8 元，延續上攻態勢，成功錄得五連陽，走勢穩健。

內房股板塊今日﹙12日﹚再落鑊，華潤置地﹙01109 ﹚股價創歷史新高。

多方面傳來利好

政策面上，4 月 28 日內地政治局會議定調「努力穩定房地產市場，紮實推進城市更新」，信號明確。會後僅三日，核心城市政策密集落地：深圳 4 月 29 日放寬核心區限購，特定人群可於福田、南山增購 1 套房，公積金貸款額度大幅提升；廣州次日推出八大舉措，「賣舊買新」補貼、公積金提額雙管齊下；5 月初天津、長沙、武漢、蘇州等城市亦接棒出台支持政策。

基本面亦有所改善。國家統計局數據顯示，3 月末全國商品房待售面積同比下跌 0.1%，終結連續 52 個月同比攀升嘅困局，去庫存迎來拐點。15 城二手樓成交面積連續三週同比上升，北京、上海 3 月二手樓價格環比轉升，一線城市價格底部隱約可見。

此外，部分龍頭轉型兌現業績亦帶來利好。以華潤置地為例，2025 年綜合營業額 2,814.4 億元創上市新高，經常性業務核心淨利潤佔比突破 51.8%，「開發 + 運營」雙輪驅動格局成型；資產負債率 61.1%，加權平均融資成本僅 2.72%，財務安全邊際充裕。