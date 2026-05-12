瑞銀︰於亞洲區管理7800億美元財富　三分一來自香港及大灣區

瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，集團現時在亞洲區管理7,800億美元財富，當中有接近三分一是來自包括本港在內的大灣區客戶，又指香港及新加坡是瑞銀財富管理的核心市場。



盧彩雲又提到，香港政府過去幾年積極實施各項人才入境計劃及新資本投資者入境計劃，有助吸引更多家族辦公室來港。近期以新股市場為主的本港資本市場復甦，連同本港樓市有改善，都帶動投資者信心好轉，對本港財富管理業務正面。

另外，瑞銀發布首份針對下一代財富持有者的全球報告，報告揭示未來二、三十年內，全球預計將有高達83萬億美元私人財富易手，轉移規模是有紀錄以來最大。調查又發現，有72%亞太區下一代受訪者，更傾向尋求財富管理顧問和家族事務專員協助財富管理。

將有83萬億美元私人財富易手

報告並指出，有79%下一代受訪者的投資主要仍配置於股票及債券，至於配置於房地產或被動投資基金的下一代受訪者佔比則有約51%。不過，他們現正逐漸擴大投資範圍，分別有約22%及16%受訪者參與私募投資及直接投資（Direct Investment），包括涉足於尚未上市的AI或機械人相關公司。