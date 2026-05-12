美方似默許日圓干預！　日本財相與貝森特的會談露出端倪

美方似默許日圓干預 ！據《彭博》報道，日本財務大臣片山皋月證實，她的團隊正與美國財政部長斯科特·貝森特在外匯政策方面密切協調，暗示美國或默許了日本近期可能的市場干預行為。

「關於最近的匯率走勢，我們確認日本和美國一直協調良好，並保持著密切的溝通，」片山周二在東京與貝森特會談後告訴記者。

她表示：「我們也重申，我們將繼續根據去年9月發表的聯合聲明，在外匯問題上密切合作。」她還補充說，該聲明明確指出，干預是解決外匯市場過度波動的一種選擇。

「我相信我們在這一點上獲得了充分理解，」片山說道。

片山不願就兩人會面時是否討論日本央行的貨幣政策發表評論。她還表示，她不會對貝森特的言論置評。

在前往中國參與美國總統特朗普與中國國家主席習近平的峰會途中，貝森特特地繞道日本。這是貝森特就任財政部長以來第三次訪問日本。

不到兩周前，外界懷疑日本連續多日大規模干預市場以支撐日圓。貝森特先前曾暗示，他對直接干預匯率持批判態度，更傾向於日本央行通過收緊貨幣政策來支撐日圓。

片山的記者會後日圓走弱，表明交易員可能對會議結果抱有更高的預期。

此前日本央行維持貨幣政策不變且聯儲會的偏鷹立場下，推動日圓兌美元匯率跌破160大關，日本當局可能在4月30日首次進場干預。根據彭博對修正後的日本央行數據的分析，日本該次干預可能動用約247億美元，後續又投入了300億美元。