騰訊音樂美股盤前抽升逾一成　市監總局有條件批准收購喜馬拉雅

騰訊音樂(1698)公布截至今年3月底止第一季經調整利潤按年升7%，加上收購喜馬拉雅公司獲限制性條件批准，公司美股盤前抽升逾一成。

提出五項限制性承諾

市場監管總局今日發公告，附加限制性條件批准騰訊控股（以下簡稱騰訊）收購喜馬拉雅公司（以下簡稱喜馬拉雅）股權案。該案對維護中國境內在線音頻播放平台市場、網絡音樂播放平台市場公平競爭秩序，防範平台領域「內卷式」競爭，推動平台經濟創新和健康發展具有重要意義。

經審查，市場監管總局認爲該案對中國境內在線音頻播放平台市場、網絡音樂播放平台市場競爭可能具有排除、限制競爭效果。爲有效減少此項經營者集中可能產生的不利影響，市場監管總局經過全面審查、科學論證，依法對該案作出附條件批准決定，要求騰訊、喜馬拉雅和集中後實體作出五項限制性承諾。

該限制性承諾包括︰不得提高在線音頻播放平台服務價格、降低服務水平或者附加不合理交易條件；不得降低在線音頻播放平台免費內容及免費熱門內容比例；不得與在線音頻播放平台版權方達成獨家授權，並在規定期限內解除現有獨家授權約定；不得向汽車廠商搭售在線音頻播放平台、網絡音樂播放平台，或者阻礙、限制其採購競爭對手產品；不得限制主播在多個在線音頻播放平台入駐或分發其享有著作權的作品。經評估，市場監管總局認爲該承諾方案可有效減少本集中導致的競爭問題，能夠保障消費者、版權方、主播及汽車廠商等多方主體合法權益，維護相關市場公平競爭秩序，依法於5月11日附加限制性條件批准本案。

首季經調整盈利升7%

騰訊音樂季績方面，純利20.91億元人民幣(下同)，按年跌51.3%，惟經調整淨利潤則為22.73億元，按年增長7%。

期內，總收入79億元人民幣，按年增長7.3%，符合市場預期。