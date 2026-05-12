Webull HK「精明出擊嘉年華」全港首家美港股「真0收費」

不論是新手抑或具經驗的投資者，你對交易收費的理解又有多少？市場上部份平台雖標榜「免佣」，但實際收費未必為0！標榜「0佣金」宣傳口號的背後，或許藏著平台費、存倉費甚至其他隱藏收費，這些「冤枉錢」足以影響整體投資回報。



作為全港首家美港股「真0佣金、0平台費」的Webull HK，將「真0收費」策略由推廣升級為標準定價，推出美港股0佣金0平台費模式，打造更透明、更高成本效益的交易環境。為進一步增加大眾對交易收費的理解，Webull HK由即日起至5月17日，於銅鑼灣利舞臺舉辦「Webull精明出擊嘉年華」，特設3大互動遊戲，以輕鬆易明的方式加深公眾對交易收費、「真0收費」等抽象概念的了解。成功完成挑戰的玩家，更可贏得咖啡券、咖啡杯、環保袋、手機掛繩等豐富禮物！

不受交易收費束縛 把握投資機遇 推動行業公平透明競爭

自去年起，Webull已率先在香港推出美港股0收費模式，並陸續在新加坡、 澳洲、英國及加拿大等多個市場開啟0收費模式。 Webull HK首席營運官馬鈺清（Yuki）指：「雖然香港投資者普遍都很聰明，但市面上仍有不少以『零佣金』、『終生免佣』等噱頭吸引投資者，實際交易時卻收取平台費、存倉費甚至交易月費等隱藏的不必要開支。」Yuki期望透過是次嘉年華能增進大眾對投資交易收費的認知，作更審慎且具效率的投資決策。而以互動遊戲的方式將「真0收費」、「隱藏費用」等概念融入其中，則能更生動地宣傳與教育，讓大眾能以輕鬆的方式學習。最終目標，就是於市場、於行業推動更透明的交易收費。

「許多投資者都會頻繁交易，透明的收費模式能減輕投資者的負擔與憂慮，可更靈活地把握市場機會。我們希望讓每位香港市民都能真正體會到沒有交易收費的束縛，更良好的投資體驗。」Yuki補充。作為全港首家美港股真0佣金、0平台費的券商，Yuki形容Webull HK更是擔任著券商行業裡的推動者與改革者的角色，帶頭推動透明收費模式的實踐，消除投資的磨擦與障礙：「我們不希望行業繼續只用0佣金作為噱頭。大家公平、透明、合理地競爭，對整體投資環境也是好事。」

3大互動遊戲融入投資知識 邊玩邊學贏豐富禮品

嘉年華免費入場，成功登記並填寫問卷後，將得到一張遊戲卡。3大互動遊戲包括「痛擊隱藏收費」、「拼出0收費」及「精明撈金術」，成功挑戰每項遊戲將獲得印章，儲得愈多印章，獎品愈豐富！

「痛擊隱藏收費」考驗力氣，玩家有2次機會向拳擊機用力出拳，寓意擊退所有投資隱藏收費。分數達500分以上就成功，可獲「挑戰成功」印章一個。至於「拼出0收費」遊戲，則考驗眼力和腦力。玩家需於90秒內完成「0收費」巨型拼圖，只有一次機會展現你的精明投資眼光！成功者同樣可獲「挑戰成功」印章。

最後一個遊戲「精明撈金術」除了技巧，更考驗眼光。開始之前玩家需抽卡決定道具，道具分為「完整」與「破洞」兩款，繼而與工作人員對決「撈金球」，金球分數比工作人員高即代表勝出。玩遊戲與投資同樣，選對工具好重要，方能助你一臂之力，更得心應手！

玩完遊戲，記得即場換禮物！只要集齊2個「挑戰成功」印章，即可換領手繩掛繩1條。若擁有3個「挑戰成功」印章的高手，則可額外獲得環保袋一個。而於入場時已完成問卷調查的大家，亦可兌換咖啡券及咖啡杯。除此之外，現場更設有Webull主題打卡區讓大家拍照，留住盡興一刻。

「Webull 精明出擊嘉年華」

日期：即日起至5月17日(星期日)

時間：11am至8pm

地點：銅鑼灣利舞臺戶外廣場

*「全港首家」乃根據對香港25家主流互聯網劵商或上市券商的公開價格資料的專項研究所得(截至2026年3月16日)。Webull 為首家將美股及港股交易之「0佣金」及「0平台費」定為標準收費，不設優惠期限或優惠條件。

免責及風險聲明: 本內容並非投資意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，不構成任何投資建議。投資涉及風險，投資產品價格可升可跌（包括可能會損失投資本金) ，過去表現並不代表將來表現。在作出任何投資決定前，投資者應了解該投資產品及其風險、謹慎考慮自身的風險承受能力、財務情況、投資經驗及目標或尋求專業投資顧問的建議，作出理性決策。

（資料及相片由客戶提供）