彭博︰Anthropic洽談融資300億美元　估值逾9000億美元

彭博引述知情人士稱，Anthropic PBC正與投資者展開初步磋商，計畫在新一輪融資中募資至少300億美元，這可能成為該公司迄今規模最大的一輪融資。

知情人士稱，這家開發Claude模型的公司正討論以超過9000億美元的投前估值進行融資。由於信息非公開，這些人士要求匿名。其中一位人士表示，本輪融資最快可能在本月底完成。目前交易尚未敲定，也未簽署任何條款清單。

這輪融資談判尚未被報導。與此同時，隨著其人工智能（AI）軟件取得突破性成功，Anthropic正加大募資力度。彭博此前報導，Anthropic正考慮最早於10月進行首次公開募股。隨著其產品需求不斷成長，公司需要通過交易來支付足夠的算力基礎設施成本。

彭博此前報導，在最近幾周收到多項投資者主動接洽後，Anthropic此前一直在考慮是否以超過9000億美元估值推進融資。知情人士稱，公司之後已與現有投資者就參與新一輪融資事宜進行了討論。

Anthropic近期還與大型科技公司達成了兩項重要融資協議，不過目前尚不清楚這些公司是否會參與即將進行的融資。

OpenAI在3月完成的一輪融資中最新估值為8520億美元。