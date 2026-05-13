網龍旗下創奇思︰冀商業及中小企客戶收入　佔比達到50%

網龍（0777）旗下﹑專注利用人工智能（AI）驅動流動解決方案的創奇思，過往開發不少應用程式。不過行政總裁錢國強指出，公司定位並非只是應用程式開發，而是為企業打造自主學習﹑持續適應，並具備全球擴展能力的智能增長引擎。



隨著業務發展方向轉變，錢國強預期來自商業及中小企客戶的收入，佔總收入比例將會增加。目前公司來自公營部門佔總收入逾50%，預料未來來自公營部門與政府部份的收入，與來自商業及中小企客戶收入各佔50%。同時指出中小企客戶的忠誠度會較高。

錢國強指出，創奇思來自公營部門佔總收入逾50%，預料未來來自公營部門與政府部份的收入，與來自商業及中小企客戶收入各佔50%。

創奇思亦指出，客戶日益希望將AI融入業務發展流程。該公司基於過去數個月服務本港企業客戶的實戰數據及市場觀察，發現逾八成接觸的企業已明確計劃在現階段或未來十二個月內採納AI解決方案，當中最受關注的方向集中於四大範疇—規模化部署、人機協作、數據整合及流程智能化。企業已不再滿足於局部的AI嘗試，而是希望將智能能力全面融入營運體系；同時關注AI在提升生產力之餘，員工能否繼續掌握判斷與決策的主導權；此外，數據散落於不同系統、難以統一運用仍是普遍痛點，令企業「有數據卻缺洞察」；而在使用體驗上，企業亦期望員工毋須在多個系統之間反覆切換，而是透過AI智能助理以自然對話方式直接完成跨系統任務。隨著生成式AI技術日趨成熟，企業正加速從觀望轉向尋找可落地的實際方案。

錢國強表示：「AI對企業的價值，最終體現在業務增長與生產力的實質提升。我們看到愈來愈多品牌不再停留於討論AI 的可能性，而是積極尋求能夠直接提升營收、優化顧客體驗的落地方案。創奇思的角色，正是將前沿的AI能力轉化為企業可即時部署、可量化成效的增長引擎，讓品牌在競爭激烈的市場中持續領先。」