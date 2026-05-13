翼菲科技傳超購1.48萬倍　成歷來新股超購王　料33萬人認購｜IPO

工業機器人企業翼菲科技（6871）今日﹙13日﹚截止招股認購。市場消息顯示，其香港公開發售初步錄得超額認購約 1.48 萬倍，超越創業板股金葉國際（8549）紀錄，有望成為港股史上超購王。消息又指，本次認購亦吸引約 33 萬名散戶參與認購。



翼菲科技全球發售 2,460 萬股，發行價定為 30.5 港元，募資總額達 7.5 億港元 ；香港公開發售初始佔比 5%，按18C機制將回撥至最多20%，股份預計 5 月 18 日正式掛牌上市，獨家保薦人為農銀國際。

該公司以特專科技 18C 機制申請港交所上市，主營工業機器人研發、生產及整體解決方案，搭建並聯、SCARA、六軸及移動機器人等多元產品矩陣。公司擁有 271 項專利及 79 項軟件著作權，客戶覆蓋新能源汽車、精密製造等全球頭部企業，業務佈局海內外多個市場。

財務數據顯示，公司 2022 至 2025 年收入分別為 1.622 億元人民幣﹙下同﹚、2.012 億元、2.68 億元、、3.87億 。純利方面，暫未盈利，去年虧損8,663萬。