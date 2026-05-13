機管局傳接管11 Skies　新世界投資達200億　開業後須年付18億租

臨近機場二號客運大樓開幕，機管局據報接管「11 SKIES」項目！《南華早報》今日（13日）引述消息指，機場管理局已接管新世界發展旗下的「11 SKIES」項目的70%控制權。報道引述多個消息，均指機管局已接管了266萬平方呎的零售和餐飲空間，佔整個項目的70%；但目前尚未知道機管局會否也接管餘下57萬平方呎的娛樂空間及辦公室。《香港01》正向機管局查詢。



每年須支付18億保證租金

財務壓力偏大的新世界如何處置投資額達200億元的「11 SKIES」項目，一直惹起市場關注。事關，該項目總樓面約380萬呎，佔集團在香港主要投資物業總面積的四分之一。更為「關鍵」的是，項目正式入伙後支付的租金不菲，勢對集團現金流構成壓力。

根據資料，依照現有協議，新世界每年將須支付18億元的保證租金，或最高可達該項目年總收入的30%（以較高者為準），且將於2028年開始支付租金，持續至2066年。

臨近機場二號客運大樓開幕，機管局據報接管「11 SKIES」項目。

據報許多租戶終止租約

不過「11 SKIES」發展不似預期，新世界於2018年奪得項目的設計、建造和營運合約，惟遲遲未開業。今年1月，《彭博》引述消息人士報道，11 SKIES出現許多租戶終止租約的情況，就連與新世界鄭氏家族有關聯的周大福珠寶（1929）門市亦撤出11 SKIES，其他已經撤離的租戶包括Uniqlo、Y-3以及六福（0590）。

該報道又稱，香港機場管理局目前正考慮與新世界分道揚鑣，並已與其他開發商接洽，商討接手營運的安排，正在考慮的方案包括放棄至少部分保證租金，以換取對項目的控制權。

到了今年4月，機管局商務執行總監陳正思表示，新冠疫情過後，大眾的消費習慣已不一樣，購物商場需增加娛樂及餐飲元素，她希望11 SKIES的定位配合整個SKYTOPIA發展，而SKYTOPIA遊艇港灣第一期、亞洲博覽館第二期、無人駕駛運輸系統，同樣在2028年陸續完工，因此正是11 SKIES逐步開業的好時機。

至於出租率方面，陳正思當時透露11 SKIES的辦公大樓正在出租，零售方面基本上未開業。