美新股集資王Cerebras首掛飆68%　OpenAI行政總裁為股東之一

今年美股新股集資王﹑集資額達55.5億美元的AI芯片公司﹑Cerebras Systems周四（14日）在納斯達克首日掛牌，開市報350美元，較招股定價185美元高出近90%，收市報311.07美元，高出68.15%。



Cerebras首掛急升，亦令創辦人兼行政總裁﹑持股4.6%的Andrew Feldman身家大增。彭博億萬富豪指數首次估算Feldman財富，按股價約升72%時計，其持股價值約32億美元。另一名共同創辦人﹑持股2.5%的Sean Lie的持股價值約17億美元。

Cerebras董事會今年2月亦批准兩名共同創辦人的新薪酬方案，若公司市值日後達到最高目標2,500億美元，Andrew Feldman可獲得的限制性股份授予價值或超過60億美元，Sean Lie則可獲得超過36億美元的限制性股份。

Cerebras首掛表現亦令多名早期投資者帳面回報大增。Benchmark將於IPO後持有約8.1%已發行股份，按185美元IPO價計，持股價值約32億美元。Benchmark曾於多輪融資合共投資2.68億美元，按IPO價計回報約12倍。

2026年2月19日，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在印度新德里舉行的AI影響力峰會上發表演講。（Reuters）

另一早期投資者Eclipse持有約6.2%股份，按IPO價計價值約25億美元，較其投資額1.465億美元高約17倍；Foundation Capital持有約7%股份，按IPO價計價值約28億美元。

Cerebras早期亦獲多名科技界人士支持，包括OpenAI行政總裁Sam Altman、OpenAI總裁Greg Brockman，以及英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）。