國產存儲巨頭長鑫科技業績「炸裂」　從年虧百億到日賺近4億！

內地動態記憶體(DRAM)大廠長鑫科技在滬市科創板IPO狀態已變更為「已問詢」。這意味着，其科創板IPO進程又進了一步。更新後的招股說明書顯示，2023年-2025年，公司歸屬於母公司股東的淨利潤分別為-163.4億元、-71.45億元和18.75億元。

據悉，2025年下半年以來，受全球算力需求持續增長、全球主要廠商產能調配等因素影響，全球DRAM產品供不應求，價格呈現大幅上漲趨勢。2025年下半年以來，產品價格的持續上漲帶動了公司產品銷售毛利率和利潤水平的快速提升，並推動公司2025年實現扭虧為盈。

同時，得益於2026年一季度DRAM產品價格的快速上漲，公司營業利潤、利潤總額、淨利潤、息稅折舊攤銷前利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤及扣除非經常損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤均按年大幅增長。2026年一季度，長鑫科技收入508億元，按年增719.13%；淨利潤330.12億元，以此簡單計算，相當於日賺近4億元；歸屬於母公司所有者的淨利潤247.62億元；扣除非經常損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤263.41億元。長鑫科技預計，2026年上半年，公司營業收入將達到1100億至1200億元，按年增長612.53%至677.31%；淨利潤660億至750億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤500億至570億元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤520億至580億元。