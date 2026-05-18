標指逾半升幅由4股帶動　分析︰債券拋售風暴　或終結AI股票狂歡

投資者正在狂熱追逐科技股和AI股票的火熱漲勢，同時也普遍承認，不斷上升的債券殖利率可能會讓股市偏離軌道。



市場擔心，不斷上升的債券殖利率可能會讓股市偏離軌道。（Reuters）

標普500指數超過一半的漲幅 僅由四隻股票貢獻

彭博新聞社採訪了來自美國、亞洲和歐洲的32位投資經理，包括Wells Fargo Investment Institute、東方匯理以及BMO Global AssetManagement等機構。受訪者整體上明顯偏向看多市場。其中，80%的投資者預計，未來三到六個月內，股票表現將優於大宗商品或債券等其他資產類別。

而在這些買方機構專業人士中，大約有一半人最看好的投資方向是大型科技股和人工智能概念股。這些股票正是標普500指數連續七周創紀錄上漲行情的核心推動力。

「我們仍然認為，一些超大規模雲計算公司存在投資機會。這些公司主導了AI基礎設施建設，如今也開始從相關投資中產生實實在在的回報，」巴黎Tikehau資本市場策略主管Raphael Thuin表示。

這種看漲情緒已經非常明顯，以科技股為主的那斯達克100指數以及費城半導體指數在從伊朗戰爭期間低點快速反彈後，接連創下歷史新高。AI重新成為核心投資邏輯，再加上強勁的盈利成長，共同推動了這波市場狂熱。投資者暫時擱置了對企業過度燒錢的擔憂。

不過，報道指，在一片樂觀情緒之下，市場隱憂同樣明顯。如果深入觀察指數上漲背後的結構，會發現這輪行情高度集中，並且已經出現過熱跡象。

今年以來，標普500指數超過一半的漲幅，僅由四隻股票貢獻。與此同時，費城半導體指數目前的預期本益比已超過25倍，遠高於過去十年平均約19倍的水平。此外，市場倉位已經變得極度擁擠，多項技術指標也顯示市場處於超買狀態。這意味著當前市場格局其實相當脆弱。

市場對殖利率的擔憂也正在加劇。（路透社）

30年期美國國債殖利率 是否高於5%成關鍵

什麼情況會打破這輪漲勢？大多數受訪投資者認為，關鍵在於30年期美國國債殖利率是否會持續穩定高於5% —— 而目前它已經處於這一水平。Indosuez Wealth Management首席投資官Alexandre Drabowicz將這一水平稱為「股市的危險區域」。

隨著霍爾木茲海峽僵局持續，市場對殖利率的擔憂也正在加劇，因為高油價可能進一步推升通膨並拖累經濟。周五，全球政府債券遭遇拋售，推動長期美債殖利率接近2023年的高點。

Carmignac投資委員會成員Kevin Thozet表示，「長期利率處在AI資本開支融資成本和私人信貸融資的交匯點上。」他說，長期利率不僅影響政府赤字融資，還可能對消費者財富產生「負面影響」。

在32位受訪投資者中，許多人都認為滯脹以及鷹派央行是市場尚未充分定價的關鍵風險。這些回答表明，債券市場已經成為股票投資者視野中最大的潛在威脅。

Natixis Wealth Management首席投資官Benoît Peloille表示，「當股市還戴著玫瑰色眼鏡看世界時，利率卻在持續上升。」他警告稱，如果殖利率繼續攀升，市場可能很快會迎來一次「現實檢驗」。

在所有擔憂中，唯一比滯脹和加息更讓投資者擔心的，是市場對企業盈利前景過於樂觀，而這種樂觀最終可能反噬投資者，這被認為是當前「最被低估的風險」。對企業利潤持續成長的信心，一直是本輪股市上漲的重要支柱，而這一信心又受到異常強勁財報季的進一步推動。