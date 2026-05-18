華爾街老將敦促聯儲會放棄寬鬆傾向　否則或失去對利率的控制權

據Yardeni Research稱，聯儲會需要迎頭趕上債券市場的腳步，否則，隨著投資者越來越擔心通膨，聯儲會可能會失去對借貸成本的控制權。

該公司總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示，鑑於當前市場環境「不再」適合採取寬鬆政策，聯儲會應在6月的會議上取消寬鬆傾向。

「如果聯儲會不取消，投資人會認為該央行應對通膨的步伐落後於通膨曲線，將要求更高的通膨風險溢價，」Yardeni在一份報告中寫道。「預計聯儲會將在6月份的會議上維持利率不變，並轉向收緊的政策立場。」

互換市場目前預期，聯儲會將在3月前升息25個基點，相較之下，伊朗戰爭爆發前，外界預期聯儲會年底前將降息兩次以上，每次降息幅度25個基點。Yardeni發表此番言論之際，30年期美國公債殖利率已升至5%以上，接近 2007年以來的最高水平，對政策較為敏感的2年期公債殖利率也接近15個月來的最高水平。

不僅美國，歐洲與日本等全球主要市場的殖利率同樣攀升，反映市場對通膨的擔憂升溫。據Yardeni稱，海外利率走高，正削弱長期以來支撐美債需求的重要資金來源，使美國政府在龐大財政赤字與持續通膨壓力下，必須更加努力吸引買盤。